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Конгрессмены потребовали от Белого дома объяснить поставки танков ВСУ - РИА Новости, 28.01.2023
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Конгрессмены потребовали от Белого дома объяснить поставки танков ВСУ
Конгрессмены потребовали от Белого дома объяснить поставки танков ВСУ - РИА Новости, 28.01.2023
Конгрессмены потребовали от Белого дома объяснить поставки танков ВСУ
Четверо конгрессменов-республиканцев в письме президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину потребовали разъяснить планы передачи Киеву танков... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T00:41
2023-01-28T08:55
в мире
украина
россия
сша
джо байден
сергей лавров
ллойд остин
нато
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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Четверо конгрессменов-республиканцев в письме президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину потребовали разъяснить планы передачи Киеву танков Abrams, копию обращения публикует издание Daily Caller.Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн назвали "постыдным" такое субсидирование Украины при игнорировании внутренних проблем с безопасностью."Не подлежит сомнению, что Украина представляет собой стратегический интерес для США, но она не является союзником по НАТО, и мы ни коим образом и ни в каком качестве не обязаны защищать ее границы", — указали авторы обращения.Касаясь поставок танков, конгрессмены обратили внимание, что принятое решение противоречит позиции военных. Они также запросили информацию о том, как поставлены контроль и отчетность за передаваемое Украине вооружение. После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву немецкое правительство в среду согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230128/ukraina-1848036973.html
https://ria.ru/20230127/abrams-1847746725.html
https://ria.ru/20230126/tanki-1847703689.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, ллойд остин, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, Ллойд Остин, НАТО
00:41 28.01.2023 (обновлено: 08:55 28.01.2023)
 
Конгрессмены потребовали от Белого дома объяснить поставки танков ВСУ

Четверо конгрессменов запросили у Байдена и Остина разъяснения о танках M1 Abrams для ВСУ

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Четверо конгрессменов-республиканцев в письме президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину потребовали разъяснить планы передачи Киеву танков Abrams, копию обращения публикует издание Daily Caller.

"Эскалация этого конфликта продолжает идти за счет американского налогоплательщика", — указали конгрессмены.

Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн назвали "постыдным" такое субсидирование Украины при игнорировании внутренних проблем с безопасностью.
"Не подлежит сомнению, что Украина представляет собой стратегический интерес для США, но она не является союзником по НАТО, и мы ни коим образом и ни в каком качестве не обязаны защищать ее границы", — указали авторы обращения.
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Касаясь поставок танков, конгрессмены обратили внимание, что принятое решение противоречит позиции военных. Они также запросили информацию о том, как поставлены контроль и отчетность за передаваемое Украине вооружение.
"Как ваша администрация планирует отчитываться за потерю и разрушение любых предметов американской оборонной помощи и возмещать потери американским налогоплательщикам?" — поинтересовались авторы письма.
После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву немецкое правительство в среду согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
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Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.
Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденСергей ЛавровЛлойд ОстинНАТО
 
 
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