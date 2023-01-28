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Российский спутник "Луч-5В" стал "международным спасателем" при авариях - РИА Новости, 28.01.2023
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Наука
https://ria.ru/20230128/sputnik-1848043946.html
Российский спутник "Луч-5В" стал "международным спасателем" при авариях
Российский спутник "Луч-5В" стал "международным спасателем" при авариях - РИА Новости, 28.01.2023
Российский спутник "Луч-5В" стал "международным спасателем" при авариях
Российский спутник-ретранслятор "Луч-5В" вошел в состав международной группировки системы поиска и спасания при аварийных ситуациях КОСПАС-САРСАТ, сообщили РИА... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T03:10
2023-01-28T10:50
наука
хабаровск
ссср
сша
спутниковая система "гонец"
российские космические системы
роскосмос
глонасс (система навигации)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский спутник-ретранслятор "Луч-5В" вошел в состав международной группировки системы поиска и спасания при аварийных ситуациях КОСПАС-САРСАТ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Спутниковая система "Гонец".Для этого специалисты "Гонца" и холдинга "Российские космические системы" (входят в госкорпорацию "Роскосмос") проверили техническую готовность ретранслятора КОСПАС-САРСАТ на самом спутнике, а также станции приема и обработки информации в Хабаровске.Разработчики уточняют, что введение в систему еще одного российского геостационарного космического аппарата должно значительно расширить возможности системы в обнаружении аварийных происшествий и обеспечить "спасение большего числа жизней". Международная спутниковая система поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ образована в 1979 года как совместный проект СССР, США, Канады и Франции. Сейчас в нем участвуют 45 стран. За всю историю эксплуатации системы было спасено свыше 60 тысяч человек. Доступ к аварийным данным предоставляется всем государствам на безвозмездной основе.Система включает космический и наземный сегменты, а также сегмент радиомаяков, которыми оснащаются воздушные и морские суда. Кроме того, в последнее время значительно растет применение в системе персональных аварийных радиомаяков, такие маяки стоят даже на российских пилотируемых кораблях "Союз". Спутники принимают сигнал от радиомаяка в случае бедственной ситуации и передают его на наземные станции, откуда информация поступает в поисково-спасательные службы.В орбитальный сегмент КОСПАС-САРСАТ входят семь российских спутников - метеорологический аппарат "Метеор-М" №2-2, два навигационных спутника "ГЛОНАСС-К", спутники-ретрансляторы "Луч-5А" и "Луч-5В" и гидрометеорологические "Электро-Л" №2 и "Электро-Л" №3. Планируется включение в систему гидрометеорологического аппарата "Арктика-М" №1, летающего по высокоэллиптической орбите.Сейчас группировка российских спутников-ретрансляторов насчитывает три космических аппарата — "Луч-5А", "Б" и "В". Аппараты обеспечивают информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздушном и космическом пространстве.
https://ria.ru/20230111/roskosmos-1844020633.html
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хабаровск, ссср, сша, спутниковая система "гонец", российские космические системы , роскосмос, глонасс (система навигации)
Наука, Хабаровск, СССР, США, Спутниковая система "Гонец", Российские космические системы , Роскосмос, ГЛОНАСС (система навигации)
03:10 28.01.2023 (обновлено: 10:50 28.01.2023)
 
Российский спутник "Луч-5В" стал "международным спасателем" при авариях

Российский спутник "Луч-5В" вошел в состав группировки спасания при аварийных ситуациях

© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"Космический аппарат "Луч-5В"
Космический аппарат Луч-5В - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский спутник-ретранслятор "Луч-5В" вошел в состав международной группировки системы поиска и спасания при аварийных ситуациях КОСПАС-САРСАТ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Спутниковая система "Гонец".
"Космический аппарат-ретранслятор "Луч-5В" введен в состав орбитальной группировки международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ", - говорится в сообщении.
Для этого специалисты "Гонца" и холдинга "Российские космические системы" (входят в госкорпорацию "Роскосмос") проверили техническую готовность ретранслятора КОСПАС-САРСАТ на самом спутнике, а также станции приема и обработки информации в Хабаровске.
Разработчики уточняют, что введение в систему еще одного российского геостационарного космического аппарата должно значительно расширить возможности системы в обнаружении аварийных происшествий и обеспечить "спасение большего числа жизней".
Международная спутниковая система поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ образована в 1979 года как совместный проект СССР, США, Канады и Франции. Сейчас в нем участвуют 45 стран. За всю историю эксплуатации системы было спасено свыше 60 тысяч человек. Доступ к аварийным данным предоставляется всем государствам на безвозмездной основе.
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В орбитальный сегмент КОСПАС-САРСАТ входят семь российских спутников - метеорологический аппарат "Метеор-М" №2-2, два навигационных спутника "ГЛОНАСС-К", спутники-ретрансляторы "Луч-5А" и "Луч-5В" и гидрометеорологические "Электро-Л" №2 и "Электро-Л" №3. Планируется включение в систему гидрометеорологического аппарата "Арктика-М" №1, летающего по высокоэллиптической орбите.
Сейчас группировка российских спутников-ретрансляторов насчитывает три космических аппарата — "Луч-5А", "Б" и "В". Аппараты обеспечивают информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздушном и космическом пространстве.
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