https://ria.ru/20230128/sputnik-1848043946.html

Российский спутник "Луч-5В" стал "международным спасателем" при авариях

Российский спутник "Луч-5В" стал "международным спасателем" при авариях - РИА Новости, 28.01.2023

Российский спутник "Луч-5В" стал "международным спасателем" при авариях

Российский спутник-ретранслятор "Луч-5В" вошел в состав международной группировки системы поиска и спасания при аварийных ситуациях КОСПАС-САРСАТ, сообщили РИА... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T03:10

2023-01-28T03:10

2023-01-28T10:50

наука

хабаровск

ссср

сша

спутниковая система "гонец"

российские космические системы

роскосмос

глонасс (система навигации)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский спутник-ретранслятор "Луч-5В" вошел в состав международной группировки системы поиска и спасания при аварийных ситуациях КОСПАС-САРСАТ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Спутниковая система "Гонец".Для этого специалисты "Гонца" и холдинга "Российские космические системы" (входят в госкорпорацию "Роскосмос") проверили техническую готовность ретранслятора КОСПАС-САРСАТ на самом спутнике, а также станции приема и обработки информации в Хабаровске.Разработчики уточняют, что введение в систему еще одного российского геостационарного космического аппарата должно значительно расширить возможности системы в обнаружении аварийных происшествий и обеспечить "спасение большего числа жизней". Международная спутниковая система поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ образована в 1979 года как совместный проект СССР, США, Канады и Франции. Сейчас в нем участвуют 45 стран. За всю историю эксплуатации системы было спасено свыше 60 тысяч человек. Доступ к аварийным данным предоставляется всем государствам на безвозмездной основе.Система включает космический и наземный сегменты, а также сегмент радиомаяков, которыми оснащаются воздушные и морские суда. Кроме того, в последнее время значительно растет применение в системе персональных аварийных радиомаяков, такие маяки стоят даже на российских пилотируемых кораблях "Союз". Спутники принимают сигнал от радиомаяка в случае бедственной ситуации и передают его на наземные станции, откуда информация поступает в поисково-спасательные службы.В орбитальный сегмент КОСПАС-САРСАТ входят семь российских спутников - метеорологический аппарат "Метеор-М" №2-2, два навигационных спутника "ГЛОНАСС-К", спутники-ретрансляторы "Луч-5А" и "Луч-5В" и гидрометеорологические "Электро-Л" №2 и "Электро-Л" №3. Планируется включение в систему гидрометеорологического аппарата "Арктика-М" №1, летающего по высокоэллиптической орбите.Сейчас группировка российских спутников-ретрансляторов насчитывает три космических аппарата — "Луч-5А", "Б" и "В". Аппараты обеспечивают информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздушном и космическом пространстве.

https://ria.ru/20230111/roskosmos-1844020633.html

https://ria.ru/20221221/roskosmos-1840137352.html

хабаровск

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хабаровск, ссср, сша, спутниковая система "гонец", российские космические системы , роскосмос, глонасс (система навигации)