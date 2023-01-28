https://ria.ru/20230128/spetsoperatsiya-1848139706.html

Спецоперация, 28 января: ВСУ обстреляли больницу в ЛНР из HIMARS

Спецоперация, 28 января: ВСУ обстреляли больницу в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 28.01.2023

Спецоперация, 28 января: ВСУ обстреляли больницу в ЛНР из HIMARS

Украинские военные нанесли намеренный удар из РСЗО HIMARS по больнице в населенном пункте Новоайдар в ЛНР, погибли 14 человек, получили ранения 24 пациента... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T21:08

2023-01-28T21:08

2023-01-28T21:08

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

михаил подоляк

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миг-29

m1 abrams

ллойд остин

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Украинские военные нанесли намеренный удар из РСЗО HIMARS по больнице в населенном пункте Новоайдар в ЛНР, погибли 14 человек, получили ранения 24 пациента больницы, сообщили в субботу в Минобороны России. В ведомстве отметили, что в обстрелянном медицинском учреждении гражданскими и военными медиками на протяжении многих месяцев оказывалась необходимая медицинская помощь местному населению и военнослужащим, всем пострадавшим в результате ракетного удара оказывается квалифицированная медицинская помощь. В МО РФ подчеркнули, что все причастные к удару будут найдены и понесут ответственность. По сообщению экстренных служб Херсонской области, украинские войска также нанесли артиллерийский удар по больничному городку завода "Сокол" в городе Новая Каховка, выпустив 17 снарядов из ствольной артиллерии. Ход спецоперации В Минобороны России сообщили, что российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский военный самолет МиГ-29. Российские авиация и артиллерия поразили 86 украинских подразделений, а также живую силу и технику в 124 районах. В ведомстве заявили, что южная группировка ВС РФ уничтожила на Донецком направлении за сутки пять гаубиц, включая одну американскую M777, американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, а также более 30 украинских военных. В МО России добавили, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад украинских военных в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М777 производства США. На Красно-Лиманском направлении, уточнили в МО РФ, нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад Украины в районах населенных пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М777. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в ДНР. Также в МО сообщили, что группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки до 70 украинских военных и 11 единиц техники, а также две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходную гаубицу "Гвоздика", два украинских склада боеприпасов и бронетехники в ДНР и на Запорожье. Международная обстановка Издание Daily Caller опубликовало письмо четверых конгрессменов-республиканцев президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину, в котором они выразили недовольство тем, что конфликт на Украине субсидируется американскими налогоплательщиками, и затребовали у них разъяснений в связи с готовящимися поставками туда американских танков Abrams. Газета Telegraph со ссылкой на источник заявила, что Британия может предоставить Украине боевые самолеты, но после того как российские силы покинут ее территорию. РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), созданную в зоне спецоперации, в ближайшее время усилят новейшими комплексами "Панцирь-СМ". Источник добавил, что "в дальнейшем также планируется апробация в зоне СВО "Панциря-СМ", оснащенного мини-ракетами для уничтожения дронов и неуправляемых снарядов реактивных систем залпового огня типа "Град". Газета il Messaggero сообщила, что Италия и Франция собираются предоставить Киеву современную систему ПВО Samp/T c зенитными ракетами "Астер" (в модификации Aster-30) общей стоимостью 800 миллионов евро. Газета la Stampa сообщила, что больше половины итальянцев (52%) выступают против отправки новых западных вооружений Киеву. Согласно исследованию, проведенному институтом Euromedia, число противников военной поддержки Киева выросло с середины декабря на несколько процентных пунктов. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в эфире единого украинского телемарафона, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. Подоляк также заявил, что Украине нужны 350-500 танков, но Киев надеется на максимально сжатые сроки поставок, до полутора-двух месяцев.

https://ria.ru/20230128/naemniki-1848126700.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

https://ria.ru/20230127/vasilevka-1847797936.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

луганская народная республика

новоайдар

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