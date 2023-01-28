https://ria.ru/20230128/spetsoperatsiya-1848094495.html

Российская ПВО за сутки сбила девять украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 28.01.2023

Российская ПВО за сутки сбила девять украинских беспилотников

Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также перехватили... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T14:59

2023-01-28T14:59

2023-01-28T14:59

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Также за сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольское Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области", - говорится в сводке министерства. Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах города Донецк и населенного пункта Валерьяновка Донецкой народной республики.

https://ria.ru/20230128/spetsoperatsiya-1848092848.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область