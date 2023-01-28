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Российская ПВО за сутки сбила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 28.01.2023
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Российская ПВО за сутки сбила девять украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 28.01.2023
Российская ПВО за сутки сбила девять украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также перехватили... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T14:59
2023-01-28T14:59
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Также за сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольское Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области", - говорится в сводке министерства. Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах города Донецк и населенного пункта Валерьяновка Донецкой народной республики.
https://ria.ru/20230128/spetsoperatsiya-1848092848.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область
14:59 28.01.2023
 
Российская ПВО за сутки сбила девять украинских беспилотников

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила девять украинских беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Также за сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольское Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах города Донецк и населенного пункта Валерьяновка Донецкой народной республики.
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