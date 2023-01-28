https://ria.ru/20230128/spetsoperatsiya-1848092848.html

Российская артиллерия нанесла удары по 86 подразделениям ВСУ

Российская артиллерия нанесла удары по 86 подразделениям ВСУ - РИА Новости, 28.01.2023

Российская артиллерия нанесла удары по 86 подразделениям ВСУ

Российские авиация и артиллерия поразили 86 украинских подразделений, а также живую силу и технику в 124 районах, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T14:41

2023-01-28T14:41

2023-01-28T14:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили 86 украинских подразделений, а также живую силу и технику в 124 районах, заявили в субботу в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230128/mig-1848092726.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия