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Российская артиллерия нанесла удары по 86 подразделениям ВСУ - РИА Новости, 28.01.2023
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Российская артиллерия нанесла удары по 86 подразделениям ВСУ
Российская артиллерия нанесла удары по 86 подразделениям ВСУ - РИА Новости, 28.01.2023
Российская артиллерия нанесла удары по 86 подразделениям ВСУ
Российские авиация и артиллерия поразили 86 украинских подразделений, а также живую силу и технику в 124 районах, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T14:41
2023-01-28T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили 86 украинских подразделений, а также живую силу и технику в 124 районах, заявили в субботу в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
14:41 28.01.2023 (обновлено: 14:42 28.01.2023)
 
Российская артиллерия нанесла удары по 86 подразделениям ВСУ

Минобороны: российская артиллерия нанесла удары по подразделениям ВСУ в 124 районах

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста-СМ2"
Мобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста-СМ2 - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Мобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста-СМ2". Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили 86 украинских подразделений, а также живую силу и технику в 124 районах, заявили в субботу в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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