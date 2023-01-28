https://ria.ru/20230128/spetsoperatsiya-1848092848.html
Российская артиллерия нанесла удары по 86 подразделениям ВСУ
Российская артиллерия нанесла удары по 86 подразделениям ВСУ - РИА Новости, 28.01.2023
Российская артиллерия нанесла удары по 86 подразделениям ВСУ
Российские авиация и артиллерия поразили 86 украинских подразделений, а также живую силу и технику в 124 районах, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T14:41
2023-01-28T14:41
2023-01-28T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили 86 украинских подразделений, а также живую силу и технику в 124 районах, заявили в субботу в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230128/mig-1848092726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
14:41 28.01.2023 (обновлено: 14:42 28.01.2023)
Российская артиллерия нанесла удары по 86 подразделениям ВСУ
Минобороны: российская артиллерия нанесла удары по подразделениям ВСУ в 124 районах