14:38 28.01.2023 (обновлено: 14:48 28.01.2023)
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожено около 75 военных ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ производят наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Военнослужащие МО РФ производят наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 75 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М-777 производства США", - сказали в ведомстве.
На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад Украины в районах населенных пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США", - сказали в министерстве.