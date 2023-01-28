https://ria.ru/20230128/spetsoperatsiya-1848092292.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 28.01.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 75 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T14:38

2023-01-28T14:38

2023-01-28T14:48

специальная военная операция на украине

сша

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вооруженные силы украины

в мире

харьковская область

киев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 75 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М-777 производства США", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад Украины в районах населенных пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

россия

харьковская область

киев

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Наталья Макарова

сша, россия, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, киев, министерство обороны рф (минобороны рф)