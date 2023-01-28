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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 28.01.2023
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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 28.01.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 75 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T14:38
2023-01-28T14:48
специальная военная операция на украине
сша
россия
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 75 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М-777 производства США", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад Украины в районах населенных пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
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сша, россия, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, киев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:38 28.01.2023 (обновлено: 14:48 28.01.2023)
 
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожено около 75 военных ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ производят наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Военнослужащие МО РФ производят наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие МО РФ производят наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 75 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М-777 производства США", - сказали в ведомстве.
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На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад Украины в районах населенных пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США", - сказали в министерстве.
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