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Российские артиллеристы уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 28.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/spetsoperatsiya-1848073248.html
Российские артиллеристы уничтожили группу украинских диверсантов
Российские артиллеристы уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 28.01.2023
Российские артиллеристы уничтожили группу украинских диверсантов
Российские военные ночью уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T11:48
2023-01-28T11:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Российские военные ночью уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил корреспондент РИА Новости. Разведчики при помощи современных оптико-электронных средств наблюдения, таких как тепловизоры и приборы ночного видения, выследили украинских боевиков, пытавшихся пересечь линию фронта и проникнуть на территорию России. Военнослужащие скорректировали по солдатам ВСУ огонь 152-мм орудий "Гиацинт" и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". По данным разведки, российские бойцы ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1848028275.html
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
11:48 28.01.2023 (обновлено: 11:55 28.01.2023)
 
Российские артиллеристы уничтожили группу украинских диверсантов

Российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу под Авдеевкой

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт"
Работа артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Российские военные ночью уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил корреспондент РИА Новости.
Разведчики при помощи современных оптико-электронных средств наблюдения, таких как тепловизоры и приборы ночного видения, выследили украинских боевиков, пытавшихся пересечь линию фронта и проникнуть на территорию России.
Обнаружение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 22:10Специальная военная операция на Украине
Российские военные обнаружили группу украинских диверсантов
Военнослужащие скорректировали по солдатам ВСУ огонь 152-мм орудий "Гиацинт" и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".
По данным разведки, российские бойцы ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российские десантники во время боя с украинскими диверсантами - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 15:39Специальная военная операция на Украине
Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов
 
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