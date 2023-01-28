11:48 28.01.2023 (обновлено: 11:55 28.01.2023)
Российские артиллеристы уничтожили группу украинских диверсантов
Российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу под Авдеевкой
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт"
Работа артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт". Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Российские военные ночью уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил корреспондент РИА Новости.
Разведчики при помощи современных оптико-электронных средств наблюдения, таких как тепловизоры и приборы ночного видения, выследили украинских боевиков, пытавшихся пересечь линию фронта и проникнуть на территорию России.
Военнослужащие скорректировали по солдатам ВСУ огонь 152-мм орудий "Гиацинт" и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".
По данным разведки, российские бойцы ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.