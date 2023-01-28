https://ria.ru/20230128/spetsoperatsiya-1848073248.html

Российские артиллеристы уничтожили группу украинских диверсантов

Российские артиллеристы уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 28.01.2023

Российские артиллеристы уничтожили группу украинских диверсантов

Российские военные ночью уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T11:48

2023-01-28T11:48

2023-01-28T11:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Российские военные ночью уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил корреспондент РИА Новости. Разведчики при помощи современных оптико-электронных средств наблюдения, таких как тепловизоры и приборы ночного видения, выследили украинских боевиков, пытавшихся пересечь линию фронта и проникнуть на территорию России. Военнослужащие скорректировали по солдатам ВСУ огонь 152-мм орудий "Гиацинт" и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". По данным разведки, российские бойцы ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1848028275.html

https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1847918594.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия