https://ria.ru/20230128/sluzhba-1848061072.html

В Армении планируют ввести добровольно-срочную службу женщин в армии

В Армении планируют ввести добровольно-срочную службу женщин в армии - РИА Новости, 28.01.2023

В Армении планируют ввести добровольно-срочную службу женщин в армии

Власти Армении планируют ввести в ближайшее время добровольно-срочную службу женщин в вооруженных силах, говорится в послании премьер-министра страны Никола... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T09:56

2023-01-28T09:56

2023-01-28T09:56

в мире

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 28 янв – РИА Новости. Власти Армении планируют ввести в ближайшее время добровольно-срочную службу женщин в вооруженных силах, говорится в послании премьер-министра страны Никола Пашиняна по случаю отмечаемого 28 января Дня армии. "В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт – добровольно-срочной военной службы женщин", - отмечается в послании, текст которого размещен на сайте правительства. При этом Пашинян выразил благодарность женщинам, проходящим службу, в том числе боевую. по контракту. Премьер проинформировал также, что запущен процесс замены трехмесячных учебных военных сборов на месячные или 25-дневные. Кроме того, он добавил, что власти работают над оснащением армии современным вооружением и военной техникой, стараются максимально поощрять местных производителей.

https://ria.ru/20220615/posobie-1795518650.html

армения

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, никол пашинян