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В Армении планируют ввести добровольно-срочную службу женщин в армии
В Армении планируют ввести добровольно-срочную службу женщин в армии - РИА Новости, 28.01.2023
В Армении планируют ввести добровольно-срочную службу женщин в армии
Власти Армении планируют ввести в ближайшее время добровольно-срочную службу женщин в вооруженных силах, говорится в послании премьер-министра страны Никола... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T09:56
2023-01-28T09:56
2023-01-28T09:56
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 28 янв – РИА Новости. Власти Армении планируют ввести в ближайшее время добровольно-срочную службу женщин в вооруженных силах, говорится в послании премьер-министра страны Никола Пашиняна по случаю отмечаемого 28 января Дня армии. "В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт – добровольно-срочной военной службы женщин", - отмечается в послании, текст которого размещен на сайте правительства. При этом Пашинян выразил благодарность женщинам, проходящим службу, в том числе боевую. по контракту. Премьер проинформировал также, что запущен процесс замены трехмесячных учебных военных сборов на месячные или 25-дневные. Кроме того, он добавил, что власти работают над оснащением армии современным вооружением и военной техникой, стараются максимально поощрять местных производителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
В Армении планируют ввести добровольно-срочную службу женщин в армии
Премьер Пашинян: в Армении планируют ввести добровольно-срочную службу женщин в армии