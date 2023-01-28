https://ria.ru/20230128/shvetsiya-1848115448.html

Вступление Швеции в НАТО приостановили на фоне акций с сожжением Корана

Вступление Швеции в НАТО приостановили на фоне акций с сожжением Корана - РИА Новости, 28.01.2023

Вступление Швеции в НАТО приостановили на фоне акций с сожжением Корана

Швеция прервала процесс вступления в НАТО из-за акций с осквернением Корана, сообщил глава Министерства иностранных дел страны Тобиас Билльстрем в интервью... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T17:42

2023-01-28T17:42

2023-01-28T19:59

в мире

швеция

турция

вильнюс

нато

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Швеция прервала процесс вступления в НАТО из-за акций с осквернением Корана, сообщил глава Министерства иностранных дел страны Тобиас Билльстрем в интервью газете Expressen.При этом министр выразил надежду, что договоренностей с Турцией удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле.Накануне агентство Франс Пресс сообщило, что датский радикальный политик Расмус Палудан сжег Коран у мечети в Копенгагене. Позднее стало известно, что он провел аналогичную акцию у консульского отдела посольства России в Дании. Дипмиссия выступила с осуждением подобных действий. До этого, 21 января, лидер "Жесткого курса" сжег священную книгу мусульман у турецкого посольства в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости, что переговоры трехстороннего формата между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.

https://ria.ru/20230125/nato-1847289090.html

https://ria.ru/20230126/nato-1847312256.html

швеция

турция

вильнюс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швеция, турция, вильнюс, нато