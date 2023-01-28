17:42 28.01.2023 (обновлено: 19:59 28.01.2023)
Вступление Швеции в НАТО приостановили на фоне акций с сожжением Корана
Глава МИД Швеции Билльстрем: вступление в НАТО приостановили на фоне акций с Кораном
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Швеция прервала процесс вступления в НАТО из-за акций с осквернением Корана, сообщил глава Министерства иностранных дел страны Тобиас Билльстрем в интервью газете Expressen.
"События последних нескольких недель временно приостановили процесс (вступления в НАТО. — Прим. ред.)", — сказал он.
При этом министр выразил надежду, что договоренностей с Турцией удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле.
Накануне агентство Франс Пресс сообщило, что датский радикальный политик Расмус Палудан сжег Коран у мечети в Копенгагене. Позднее стало известно, что он провел аналогичную акцию у консульского отдела посольства России в Дании. Дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.
До этого, 21 января, лидер "Жесткого курса" сжег священную книгу мусульман у турецкого посольства в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости, что переговоры трехстороннего формата между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.
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