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Вступление Швеции в НАТО приостановили на фоне акций с сожжением Корана - РИА Новости, 28.01.2023
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Вступление Швеции в НАТО приостановили на фоне акций с сожжением Корана
Вступление Швеции в НАТО приостановили на фоне акций с сожжением Корана - РИА Новости, 28.01.2023
Вступление Швеции в НАТО приостановили на фоне акций с сожжением Корана
Швеция прервала процесс вступления в НАТО из-за акций с осквернением Корана, сообщил глава Министерства иностранных дел страны Тобиас Билльстрем в интервью... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T17:42
2023-01-28T19:59
в мире
швеция
турция
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нато
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Швеция прервала процесс вступления в НАТО из-за акций с осквернением Корана, сообщил глава Министерства иностранных дел страны Тобиас Билльстрем в интервью газете Expressen.При этом министр выразил надежду, что договоренностей с Турцией удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле.Накануне агентство Франс Пресс сообщило, что датский радикальный политик Расмус Палудан сжег Коран у мечети в Копенгагене. Позднее стало известно, что он провел аналогичную акцию у консульского отдела посольства России в Дании. Дипмиссия выступила с осуждением подобных действий. До этого, 21 января, лидер "Жесткого курса" сжег священную книгу мусульман у турецкого посольства в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости, что переговоры трехстороннего формата между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.
https://ria.ru/20230125/nato-1847289090.html
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в мире, швеция, турция, вильнюс, нато
В мире, Швеция, Турция, Вильнюс, НАТО
17:42 28.01.2023 (обновлено: 19:59 28.01.2023)
 
Вступление Швеции в НАТО приостановили на фоне акций с сожжением Корана

Глава МИД Швеции Билльстрем: вступление в НАТО приостановили на фоне акций с Кораном

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Швеция прервала процесс вступления в НАТО из-за акций с осквернением Корана, сообщил глава Министерства иностранных дел страны Тобиас Билльстрем в интервью газете Expressen.

"События последних нескольких недель временно приостановили процесс (вступления в НАТО. — Прим. ред.)", — сказал он.

При этом министр выразил надежду, что договоренностей с Турцией удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле.
Накануне агентство Франс Пресс сообщило, что датский радикальный политик Расмус Палудан сжег Коран у мечети в Копенгагене. Позднее стало известно, что он провел аналогичную акцию у консульского отдела посольства России в Дании. Дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.
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Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости, что переговоры трехстороннего формата между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.
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