https://ria.ru/20230128/shvetsiya-1848089054.html

Экс-премьер Швеции призвала к контактам с мусульманами

Экс-премьер Швеции призвала к контактам с мусульманами - РИА Новости, 28.01.2023

Экс-премьер Швеции призвала к контактам с мусульманами

Бывший премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на фоне акций с сожжением Корана заявила, что Стокгольму нужно поддерживать тесные контакты с осудившими их... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T14:14

2023-01-28T14:14

2023-01-28T14:14

в мире

швеция

турция

копенгаген

ульф кристерссон

магдалена андерссон

нато

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на фоне акций с сожжением Корана заявила, что Стокгольму нужно поддерживать тесные контакты с осудившими их мусульманскими странами. Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан в пятницу провел очередные акции с сожжением экземпляра Корана, на этот раз - у здания посольства Турции в Копенгагене, у мечети в столице Дании. Позднее стало известно, что аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Дании, расположенного в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий. До этого, 21 января, лидер "Жесткого курса" сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их. Ранее премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что рассчитывает на возвращение к рабочему диалогу с турецкой стороной по вопросу членства в НАТО на фоне осуждения Турцией и другими мусульманскими странами акций с сожжением Корана. Андерссон занимала пост премьер-министра Швеции с 2021 по 2022 год. Она стала первой женщиной на этом посту.

https://ria.ru/20230127/koran-1848023663.html

https://ria.ru/20230126/nato-1847312256.html

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турция

копенгаген

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Дарья Буймова

в мире, швеция, турция, копенгаген, ульф кристерссон, магдалена андерссон, нато