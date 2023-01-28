Экс-премьер Швеции призвала к контактам с мусульманами
Экс-премьер Швеции Андерссон призвала к контактам с мусульманами после акций с Кораном
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Швеции в Москве
Флаги на территории посольства Швеции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на фоне акций с сожжением Корана заявила, что Стокгольму нужно поддерживать тесные контакты с осудившими их мусульманскими странами.
Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан в пятницу провел очередные акции с сожжением экземпляра Корана, на этот раз - у здания посольства Турции в Копенгагене, у мечети в столице Дании. Позднее стало известно, что аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Дании, расположенного в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.
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До этого, 21 января, лидер "Жесткого курса" сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их.
"Ульф Кристерссон (нынешний премьер Швеции - ред.) подчеркнул, что мы должны поддерживать тесные контакты с Турцией, и это важно, но мы также должны поддерживать тесные контакты с мусульманскими странами, чтобы объяснить, как выглядит шведское законодательство и почему оно работает именно так", - сказала Андерссон в субботнем интервью Шведскому радио Ekot.
Ранее премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что рассчитывает на возвращение к рабочему диалогу с турецкой стороной по вопросу членства в НАТО на фоне осуждения Турцией и другими мусульманскими странами акций с сожжением Корана.
Андерссон занимала пост премьер-министра Швеции с 2021 по 2022 год. Она стала первой женщиной на этом посту.
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