https://ria.ru/20230128/sholts-1848145295.html

Канцлер Германии выступил за многополярный мир

Канцлер Германии выступил за многополярный мир - РИА Новости, 28.01.2023

Канцлер Германии выступил за многополярный мир

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает за многополярность мира, в котором как можно больше государств сотрудничают друг с другом. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T22:09

2023-01-28T22:09

2023-01-28T22:09

в мире

олаф шольц

германия

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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает за многополярность мира, в котором как можно больше государств сотрудничают друг с другом. "Мир будет многополярным, я в этом твердо убежден. В будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств - в Азии, Африке, а также в Латинской Америке. И этот мир должен быть многосторонним, чтобы как можно больше государств могли сотрудничать друг с другом", - сказал Шольц в интервью изданиям Аргентины La Nación, Чили El Mercurio и Бразилии O Globo в преддверии своих визитов в эти три страны Южной Америки. Шольц в субботу, 28 января, в сопровождении бизнес-делегации отправился с трехдневным визитом в три страны Южной Америки: Аргентину, Чили и Бразилию. В ходе посещений у него запланированы переговоры с главой каждого из государств.

https://ria.ru/20230128/medvedev-1848116723.html

германия

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в мире, олаф шольц, германия