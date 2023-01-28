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Канцлер Германии выступил за многополярный мир - РИА Новости, 28.01.2023
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Канцлер Германии выступил за многополярный мир
Канцлер Германии выступил за многополярный мир - РИА Новости, 28.01.2023
Канцлер Германии выступил за многополярный мир
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает за многополярность мира, в котором как можно больше государств сотрудничают друг с другом. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T22:09
2023-01-28T22:09
в мире
олаф шольц
германия
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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает за многополярность мира, в котором как можно больше государств сотрудничают друг с другом. "Мир будет многополярным, я в этом твердо убежден. В будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств - в Азии, Африке, а также в Латинской Америке. И этот мир должен быть многосторонним, чтобы как можно больше государств могли сотрудничать друг с другом", - сказал Шольц в интервью изданиям Аргентины La Nación, Чили El Mercurio и Бразилии O Globo в преддверии своих визитов в эти три страны Южной Америки. Шольц в субботу, 28 января, в сопровождении бизнес-делегации отправился с трехдневным визитом в три страны Южной Америки: Аргентину, Чили и Бразилию. В ходе посещений у него запланированы переговоры с главой каждого из государств.
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в мире, олаф шольц, германия
В мире, Олаф Шольц, Германия
22:09 28.01.2023
 
Канцлер Германии выступил за многополярный мир

Шольц выступил за многополярный мир, в котором страны сотрудничают друг с другом

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает за многополярность мира, в котором как можно больше государств сотрудничают друг с другом.
"Мир будет многополярным, я в этом твердо убежден. В будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств - в Азии, Африке, а также в Латинской Америке. И этот мир должен быть многосторонним, чтобы как можно больше государств могли сотрудничать друг с другом", - сказал Шольц в интервью изданиям Аргентины La Nación, Чили El Mercurio и Бразилии O Globo в преддверии своих визитов в эти три страны Южной Америки.
"Я выступаю за порядок, основанный на правилах, опирающихся на устав ООН, права человека и верховенство закона, чтобы мы могли вместе справиться с такими вызовами, стоящими перед нами, как борьба с изменением климата, социальные и экологические трансформации и глобальная политика в области здравоохранения", - добавил канцлер.
Шольц в субботу, 28 января, в сопровождении бизнес-делегации отправился с трехдневным визитом в три страны Южной Америки: Аргентину, Чили и Бразилию. В ходе посещений у него запланированы переговоры с главой каждого из государств.
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