https://ria.ru/20230128/sholts-1848142347.html
Шольц: Германия быстро стала независимой от газа, нефти и угля из России
Шольц: Германия быстро стала независимой от газа, нефти и угля из России - РИА Новости, 28.01.2023
Шольц: Германия быстро стала независимой от газа, нефти и угля из России
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что ФРГ быстро адаптировалась к реальности, в которой нет сотрудничества с Россией. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T21:41
2023-01-28T21:41
2023-01-28T22:54
германия
россия
олаф шольц
в мире
экономика
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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что ФРГ быстро адаптировалась к реальности, в которой нет сотрудничества с Россией. "Германия быстро адаптировалась к новой реальности. Реальности, в которой мы больше не сотрудничаем с Россией. За несколько месяцев мы изменили систему энергоснабжения в Германии и сделали себя независимыми от газа, нефти или угля из России", - сказал Шольц в интервью изданиям Аргентины La Nación, Чили El Mercurio и Бразилии O Globo в преддверие своих визитов в эти три страны Южной Америки. "И мы работаем над тем, чтобы уменьшить одностороннюю зависимость нашей экономики", - добавил канцлер. Шольц в субботу, 28 января, в сопровождении бизнес-делегации отправился с трехдневным визитом в три страны Южной Америки: Аргентину, Чили и Бразилию. В ходе посещений у него запланированы переговоры с главой каждого из государств.
https://ria.ru/20230127/ugol-1848036073.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, россия, олаф шольц, в мире, экономика
Германия, Россия, Олаф Шольц, В мире, Экономика
21:41 28.01.2023 (обновлено: 22:54 28.01.2023)
Шольц: Германия быстро стала независимой от газа, нефти и угля из России
Шольц заявил, что Германия адаптировалась к реальности, где она не сотрудничает с Россией