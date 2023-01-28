https://ria.ru/20230128/sholts-1848142347.html

Шольц: Германия быстро стала независимой от газа, нефти и угля из России

Шольц: Германия быстро стала независимой от газа, нефти и угля из России - РИА Новости, 28.01.2023

Шольц: Германия быстро стала независимой от газа, нефти и угля из России

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что ФРГ быстро адаптировалась к реальности, в которой нет сотрудничества с Россией. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T21:41

2023-01-28T21:41

2023-01-28T22:54

германия

россия

олаф шольц

в мире

экономика

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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что ФРГ быстро адаптировалась к реальности, в которой нет сотрудничества с Россией. "Германия быстро адаптировалась к новой реальности. Реальности, в которой мы больше не сотрудничаем с Россией. За несколько месяцев мы изменили систему энергоснабжения в Германии и сделали себя независимыми от газа, нефти или угля из России", - сказал Шольц в интервью изданиям Аргентины La Nación, Чили El Mercurio и Бразилии O Globo в преддверие своих визитов в эти три страны Южной Америки. "И мы работаем над тем, чтобы уменьшить одностороннюю зависимость нашей экономики", - добавил канцлер. Шольц в субботу, 28 января, в сопровождении бизнес-делегации отправился с трехдневным визитом в три страны Южной Америки: Аргентину, Чили и Бразилию. В ходе посещений у него запланированы переговоры с главой каждого из государств.

https://ria.ru/20230127/ugol-1848036073.html

германия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, россия, олаф шольц, в мире, экономика