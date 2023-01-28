https://ria.ru/20230128/sholts-1848017063.html

Шольцу напомнили о его антиамериканском прошлом

Шольцу напомнили о его антиамериканском прошлом - РИА Новости, 28.01.2023

Шольцу напомнили о его антиамериканском прошлом

Во второй половине восьмидесятых, уже почти сорок лет назад, на немецкой земле жили два молодых человека: тот, что на пять лет постарше, в Дрездене, а младший — РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T08:00

2023-01-28T08:00

2023-01-28T08:19

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германия

россия

украина

олаф шольц

владимир путин

нато

штази

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Во второй половине восьмидесятых, уже почти сорок лет назад, на немецкой земле жили два молодых человека: тот, что на пять лет постарше, в Дрездене, а младший — в Гамбурге. Германия тогда не была единой и они не были знакомы, хотя второй часто приезжал из ФРГ в ГДР. Первый покинул немецкую землю в 1990-м — на фоне объединения Германии, а второй остался и сейчас работает в Берлине канцлером. Владимир Путин и Олаф Шольц — руководители России и Германии, и между ними в прошлом было гораздо больше общего, чем кажется. В 80-е оба считали, что НАТО угрожает нашей стране, а сейчас так считает только президент России. В 80-е оба были против того, чтобы НАТО была в Германии, а сейчас немецкий канцлер хочет, чтобы она пришла на Украину, то есть на историческую территорию России. Что же изменилось — времена или люди?После Второй мировой войны Германия никогда не была в полном смысле слова суверенным государством — так Владимир Путин оценил положение ФРГ, уточнив, что об этом говорят и некоторые немецкие политики. И проблема не только в присутствии по сути оккупационных американских войск (как бы ни был оформлен их статус), а в жесткой идеологической зависимости большей части немецких политических элит от англосаксов — зависимости, которую многие из них не признают, потому что даже не понимают, о чем идет речь. Ведь их так воспитали, такое образование они получили — и просто не представляют себе другой картины мира.Так можно сказать о 42-летней Бербок, но точно нельзя ни о выросшей в ГДР Меркель, ни о 64-летнем Шольце. Канцлер начинал карьеру в организации молодых социалистов, молодежном крыле СДПГ — и был там среди левого крыла. На днях ему это снова припомнили — в статье Politico, европейского филиала американского издания, под названием "Корни танковой травмы Шольца в холодной войне".Ее суть проста — "долгое колебание Олафа Шольца перед отправкой танков является симптомом глубоко укоренившегося убеждения, что холодную войну выиграла разрядка, а не воинственность Рейгана", а его биография свидетельствует о том, что он был против НАТО:"Для Шольца и его соратников в 1980-х годах коммунисты были союзниками, а НАТО — агрессором. Шольц, которого в Социал-демократической партии считали левым, подтолкнул свою партию к рассмотрению вопроса о выходе Западной Германии из НАТО, которую он характеризовал как "агрессивную и империалистическую".Действительно, в 80-е Шольц, занимавший с 1982-го по 1988-й пост заместителя председателя "молодых социалистов", был не просто марксистом и противником капитализма, но и резким критиком НАТО. Тут Рolitico ничего нового не открыла, но в своей статье сделала упор на неоднократные поездки Шольца в ГДР, а также его контакты с руководством немецкого комсомола и СЕПГ, правящей коммунистической партии. Речь не о вербовке — она не подтверждается и материалами Штази, а просто о том, о чем вели беседы на тех встречах.В 1988-м делегация во главе с Шольцем говорила немецким комсомольцам о том, "что истинные враги мира <...> находятся в военно-промышленном комплексе США" и во "фракции стальных шлемов", то есть правящего тогда в Германии блока ХДС-ХСС с СвДП. А в ходе одной из встреч в январе 1984-го Шольц (ну то есть снова возглавляемая им делегация) заявил, что СССР должен ответить на размещение американских ракет в Европе, "поставив что-то на порог Америки", то есть разместив там ядерное оружие, поскольку советские ракеты, направленные на Европу, "не представляли адекватной угрозы для США".Это, кстати, совершенно нормальная позиция для немецкого левого патриота, и даже понятно, из чего исходил Шольц: не надо нацеливать на нашу страну советские ракеты, потому что вы же понимаете, что мы не самостоятельные, у нас ограниченный суверенитет, разбирайтесь напрямую с Америкой. То, что об этом шла речь в разговорах со столь же несамостоятельными восточными немцами, ничего не меняет — немцы с Востока и Запада думали прежде всего о своей безопасности и своих национальных интересах.Получается, что о независимости Германии Шольц в 1984-м думал так же, как Путин думает в 2023-м. Но проблема в том, что Путин точно так же думал и в 1980-е, то есть он не изменил свои взгляды. Не потому, что он догматик или оторвался от реальности, а потому, что все так и осталось: ФРГ не обладает полным суверенитетом. И именно это не позволяет России и Германии договариваться о будущем Европы.А Шольц сегодня говорит о том, что Россия угрожает европейской и немецкой безопасности, называет Путина империалистом, который видит в существовании демократической Украины угрозу своей диктатуре. То есть сегодняшний Шольц относится к России так же, как Шольц 80-х относился к США, — может быть, он тоже верен своим взглядам, просто считает, что ситуация изменилась и теперь уже из Москвы исходит главная угроза миру?Если бы он в самом деле так считал, то атлантисты не критиковали бы его за медлительность с передачей Украине танков. А если его ругают — да еще и припоминают ему антиамериканизм 80-х, значит, не верят в искренность его поддержки "войны с Россией". Поэтому и "Северный поток — 2" взорвали — для подстраховки, чтобы не оставлять немцам никаких шансов самостоятельно принимать решения.Так что выходит, что Шольц все прекрасно понимает и про американцев, и про самостоятельность своей страны — просто сказать уже ничего не может, хотя и пытался минимизировать участие Германии в конфликте с Россией. Верит ли он в империализм Путина, в то, что после Киева русские танки через Варшаву пойдут на Берлин? Конечно, нет. Но неужели и в самом деле уверен, что русские зря опасаются НАТО? То есть раньше он считал НАТО в Западной Германии угрозой для России, а сейчас отказывается признавать неприемлемость для нас НАТО на Украине? Что изменилось-то с тех пор? Совсем мелочь: русские ушли из Германии, а немцы объединились. В России считали, что объединение, как и строительство вокруг Германии единой Европы, поможет Старому Свету со временем обрести подлинный суверенитет, избавиться от зависимости от англосаксов, а вместо этого получили очередной "Дранг нах Остен" и попытки отторгнуть, перевести в атлантический лагерь уже исторические русские земли, то есть Украину. Это и есть настоящий империализм, с которым так горячо боролся молодой социалист Шольц.За последний год Германия не укрепила, а ослабила свой суверенитет — и потеряла отношения с Россией, заменив их конфликтом из-за чуждых для нее интересов. И сейчас уже Олафу не к кому обращаться с просьбой не нацеливать русские ракеты на Германию, а русских возмущает не несамостоятельность немцев, а их историческая неблагодарность. За объединение Германии нам платят участием на стороне англосаксов в сражении за Украину, не желая признавать, чем в итоге это аукнется для самой Германии. Молодой Шольц назвал бы Шольца-2023 безумным — и с этим с ним был бы полностью согласен Владимир Путин: и в восьмидесятых, и сегодня.

https://ria.ru/20230127/sholts-1847754871.html

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https://ria.ru/20230118/sholts-1845835902.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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авторы, германия, россия, украина, олаф шольц, владимир путин, нато, штази, хдс/хсс, северный поток, вторая мировая война (1939-1945)