https://ria.ru/20230128/sanktsii-1848133306.html
Минфин США сообщит Турции и ОАЭ о последствиях ведения бизнеса с Россией
Минфин США сообщит Турции и ОАЭ о последствиях ведения бизнеса с Россией - РИА Новости, 28.01.2023
Минфин США сообщит Турции и ОАЭ о последствиях ведения бизнеса с Россией
Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон на следующей неделе обсудит в Турции и на Ближнем Востоке обход Россией введенных против нее западных санкций,... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T19:56
2023-01-28T19:56
2023-01-28T21:19
россия
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министерство финансов сша
санкции в отношении россии
оаэ
в мире
экономика
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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон на следующей неделе обсудит в Турции и на Ближнем Востоке обход Россией введенных против нее западных санкций, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.Уточняется, что чиновник намерен предупредить страны и компании о риске потерять доступ к американскому рынку в случае ведения бизнеса с фирмами, против которых Соединенные Штаты ввели ограничительные меры. Поездка замглавы министерства финансов пройдет с 29 января по 3 февраля. Помимо Турции, где запланированы переговоры в Анкаре и Стамбуле, Нельсон также посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Оман.Помимо российской повестки, чиновник намерен обсудить действия Ирана в регионе, а также "противоправные финансовые угрозы, подрывающие экономический рост" и иностранные инвестиции. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230128/gaz-1848048547.html
https://ria.ru/20230127/priznanie-1847988274.html
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россия, турция, сша, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, оаэ, в мире, экономика
Россия, Турция, США, Министерство финансов США, Санкции в отношении России, ОАЭ, В мире, Экономика
19:56 28.01.2023 (обновлено: 21:19 28.01.2023)
Минфин США сообщит Турции и ОАЭ о последствиях ведения бизнеса с Россией
Reuters: замглавы Минфина США Нельсон обсудит в Турции и ОАЭ обход санкций Россией