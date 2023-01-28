https://ria.ru/20230128/rakety-1848150719.html

Украине жизненно необходимы ракеты ATACMS, заявил Зеленский

Украине жизненно необходимы ракеты ATACMS, заявил Зеленский - РИА Новости, 28.01.2023

Украине жизненно необходимы ракеты ATACMS, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны баллистические ракеты, в частности ракеты ATACMS. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T23:33

2023-01-28T23:33

2023-01-28T23:49

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир зеленский

сергей лавров

дмитрий песков

нато

в мире

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны баллистические ракеты, в частности ракеты ATACMS. "Украине нужны дальнобойные ракеты... Мы сделаем все, чтобы партнеры начали эти жизненно необходимые поставки, в частности, поставки ATACMS и другого подобного оружия", - заявил он в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале. Ракету ATACMS может нести реактивная система залпового огня HIMARS. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире