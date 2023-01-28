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Украине жизненно необходимы ракеты ATACMS, заявил Зеленский - РИА Новости, 28.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/rakety-1848150719.html
Украине жизненно необходимы ракеты ATACMS, заявил Зеленский
Украине жизненно необходимы ракеты ATACMS, заявил Зеленский - РИА Новости, 28.01.2023
Украине жизненно необходимы ракеты ATACMS, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны баллистические ракеты, в частности ракеты ATACMS. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T23:33
2023-01-28T23:49
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
сергей лавров
дмитрий песков
нато
в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны баллистические ракеты, в частности ракеты ATACMS. "Украине нужны дальнобойные ракеты... Мы сделаем все, чтобы партнеры начали эти жизненно необходимые поставки, в частности, поставки ATACMS и другого подобного оружия", - заявил он в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале. Ракету ATACMS может нести реактивная система залпового огня HIMARS. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
23:33 28.01.2023 (обновлено: 23:49 28.01.2023)
 
Украине жизненно необходимы ракеты ATACMS, заявил Зеленский

Зеленский: Украине жизненно необходимы баллистические ракеты, в частности, ATACMS

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны баллистические ракеты, в частности ракеты ATACMS.
"Украине нужны дальнобойные ракеты... Мы сделаем все, чтобы партнеры начали эти жизненно необходимые поставки, в частности, поставки ATACMS и другого подобного оружия", - заявил он в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.
Ракету ATACMS может нести реактивная система залпового огня HIMARS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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