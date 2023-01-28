https://ria.ru/20230128/rabota-1848072932.html
Проект о сокращении рабочего времени сельских медиков внесут в ГД повторно
Проект о сокращении рабочего времени сельских медиков внесут в ГД повторно - РИА Новости, 28.01.2023
Проект о сокращении рабочего времени сельских медиков внесут в ГД повторно
Законопроект о сокращении рабочего времени до 39 часов в неделю и отпуске сроком до одного года раз в десять лет для сельских медиков будет внесен в Госдуму... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T11:45
2023-01-28T11:45
2023-01-28T11:45
здоровье - общество
сергей миронов
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Законопроект о сокращении рабочего времени до 39 часов в неделю и отпуске сроком до одного года раз в десять лет для сельских медиков будет внесен в Госдуму повторно, сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов. "Справедливая Россия – За правду" будет добиваться решения вопроса повышения социальной защиты медработников на селе, и в ближайшее время мы будем повторно вносить инициативы по этому важнейшему вопросу", – приводит слова Миронова пресс-служба. Документ был отклонён палатой на пленарном заседании в среду. Как отметил Миронов коллеги-депутаты высказали замечания относительно названия законопроекта и сокращения рабочей недели до 39 часов для сельских медиков, аргументируя это тем, что на селе станет некому работать. Сам же парламентарий считает, что сегодня существует массовое явление выгорания медработников, на селе, по его мнению, проблема стоит более остро. "Там врачи, фельдшеры и медсёстры вынуждены работать днём и ночью. Буквально 24 часа в сутки, и это беда", – добавил председатель СРЗП. Также документом предлагалось один раз в десять лет предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск сроком до одного года, с оплатой 75% от средней заработной платы медработника.
https://ria.ru/20230127/vrach-1847974192.html
https://ria.ru/20230119/vyplaty-1845942275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, сергей миронов, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду"
Здоровье - Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Проект о сокращении рабочего времени сельских медиков внесут в ГД повторно
Миронов: законопроект о сокращении рабочего времени сельских медиков внесут в ГД повторно
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Законопроект о сокращении рабочего времени до 39 часов в неделю и отпуске сроком до одного года раз в десять лет для сельских медиков будет внесен в Госдуму повторно, сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.
"Справедливая Россия – За правду" будет добиваться решения вопроса повышения социальной защиты медработников на селе, и в ближайшее время мы будем повторно вносить инициативы по этому важнейшему вопросу", – приводит слова Миронова пресс-служба.
Документ был отклонён палатой на пленарном заседании в среду. Как отметил Миронов коллеги-депутаты высказали замечания относительно названия законопроекта и сокращения рабочей недели до 39 часов для сельских медиков, аргументируя это тем, что на селе станет некому работать.
Сам же парламентарий считает, что сегодня существует массовое явление выгорания медработников, на селе, по его мнению, проблема стоит более остро.
"Там врачи, фельдшеры и медсёстры вынуждены работать днём и ночью. Буквально 24 часа в сутки, и это беда", – добавил председатель СРЗП.
Также документом предлагалось один раз в десять лет предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск сроком до одного года, с оплатой 75% от средней заработной платы медработника.