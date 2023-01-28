https://ria.ru/20230128/programma-1848054505.html

В Госдуме заявили, что Запад реализует на Украине программу гитлеровцев

В Госдуме заявили, что Запад реализует на Украине программу гитлеровцев - РИА Новости, 28.01.2023

В Госдуме заявили, что Запад реализует на Украине программу гитлеровцев

Западные страны в лице США, вооружая ВСУ, начали реализовать на Украине программу гитлеровцев по геноциду славянского народа, заявил РИА Новости депутат Госдумы РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T08:41

2023-01-28T08:41

2023-01-28T08:59

специальная военная операция на украине

украина

сша

михаил шеремет

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Западные страны в лице США, вооружая ВСУ, начали реализовать на Украине программу гитлеровцев по геноциду славянского народа, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По мнению парламентария, теперь только Россия остается "оплотом защиты славянской цивилизации", поэтому Москва должна одержать верх "в этой цивилизационной схватке".Как отметил Шеремет, в западном сценарии украинскому народу уготовлена роль жертвы, которую не жалко положить на "алтарь войны" во имя главной геополитической цели — "ослабления России, порабощения ее народа и установления контроля над природными ресурсами". После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву немецкое правительство в среду согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

https://ria.ru/20230128/sholts-1848017063.html

украина

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, сша, михаил шеремет, политика