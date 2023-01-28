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В Горловке зафиксировали прилеты снарядов ВСУ у школы искусств - РИА Новости, 28.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Горловке зафиксировали прилеты снарядов ВСУ у школы искусств
В Горловке зафиксировали прилеты снарядов ВСУ у школы искусств - РИА Новости, 28.01.2023
В Горловке зафиксировали прилеты снарядов ВСУ у школы искусств
Прилеты снарядов украинских войск зафиксированы около школы искусств в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T13:54
2023-01-28T13:54
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Прилеты снарядов украинских войск зафиксированы около школы искусств в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские террористы ведут прицельный огонь по горловскому жилмассиву "Комсомолец". Прилёты украинских снарядов фиксируются около Школы искусств по улице Мусоргского, в частном секторе улицы Дубинина", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
13:54 28.01.2023
 
В Горловке зафиксировали прилеты снарядов ВСУ у школы искусств

Мэр Горловки Приходько: прилеты снарядов ВСУ зафиксировали у школы искусств

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМужчины у дома, пострадавшего в результате обстрела в Горловке.
Мужчины у дома, пострадавшего в результате обстрела в Горловке. - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мужчины у дома, пострадавшего в результате обстрела в Горловке.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Прилеты снарядов украинских войск зафиксированы около школы искусств в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Украинские террористы ведут прицельный огонь по горловскому жилмассиву "Комсомолец". Прилёты украинских снарядов фиксируются около Школы искусств по улице Мусоргского, в частном секторе улицы Дубинина", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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