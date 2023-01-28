https://ria.ru/20230128/prilety-1848087655.html

В Горловке зафиксировали прилеты снарядов ВСУ у школы искусств

В Горловке зафиксировали прилеты снарядов ВСУ у школы искусств - РИА Новости, 28.01.2023

В Горловке зафиксировали прилеты снарядов ВСУ у школы искусств

Прилеты снарядов украинских войск зафиксированы около школы искусств в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T13:54

2023-01-28T13:54

2023-01-28T13:54

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Прилеты снарядов украинских войск зафиксированы около школы искусств в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские террористы ведут прицельный огонь по горловскому жилмассиву "Комсомолец". Прилёты украинских снарядов фиксируются около Школы искусств по улице Мусоргского, в частном секторе улицы Дубинина", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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Влада Копылова

горловка, донецкая народная республика, иван приходько