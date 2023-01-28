https://ria.ru/20230128/prilety-1848087655.html
В Горловке зафиксировали прилеты снарядов ВСУ у школы искусств
В Горловке зафиксировали прилеты снарядов ВСУ у школы искусств - РИА Новости, 28.01.2023
В Горловке зафиксировали прилеты снарядов ВСУ у школы искусств
Прилеты снарядов украинских войск зафиксированы около школы искусств в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T13:54
2023-01-28T13:54
2023-01-28T13:54
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843354748_0:184:2986:1864_1920x0_80_0_0_6cc3968fd53a70a4483a118fffdfe934.jpg
ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Прилеты снарядов украинских войск зафиксированы около школы искусств в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские террористы ведут прицельный огонь по горловскому жилмассиву "Комсомолец". Прилёты украинских снарядов фиксируются около Школы искусств по улице Мусоргского, в частном секторе улицы Дубинина", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843354748_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_8f7b92a7886f5f725686686bebd73e98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
В Горловке зафиксировали прилеты снарядов ВСУ у школы искусств
Мэр Горловки Приходько: прилеты снарядов ВСУ зафиксировали у школы искусств