https://ria.ru/20230128/prestuplenie-1848059864.html
Член СПЧ призвал наказывать за незаконный оборот персональных данных
Член СПЧ призвал наказывать за незаконный оборот персональных данных - РИА Новости, 28.01.2023
Член СПЧ призвал наказывать за незаконный оборот персональных данных
Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов предложил лишать свободы на "серьезные сроки" лиц, участвующих в незаконном обороте персональных... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T09:42
2023-01-28T09:42
2023-01-28T09:42
технологии
игорь ашманов
максут шадаев
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов предложил лишать свободы на "серьезные сроки" лиц, участвующих в незаконном обороте персональных данных. Международный день защиты персональных данных отмечается ежегодно 28 января с 2007 года. Он учрежден, чтобы напомнить пользователям не забывать о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить виртуальную и реальную жизнь. "Незаконный оборот данных – это, когда эти данные кто-то в результате утечки, атаки, но чаще всего сговора с инсайдером, приобрел и дальше ими торгует или использует для нехорошего. Это называется незаконный оборот персональных данных… Нужно просто добиться того, чтобы за незаконный оборот персональных данных наказывали серьезными сроками, чтобы люди начали к ним относиться наконец-то всерьез", - сказал Ашманов РИА Новости. Сейчас, по словам Ашманова, люди, которые занимаются незаконным оборотом, не понимают, что эти данные касаются людей и за это могут посадить. "На мой взгляд здесь нужна серьезная ответственность уголовная. В частности, надо понимать, зачем нужна уголовная ответственность, не только потому что хочется вот этих ребят всех сажать, а потому что только тогда возможна настоящая оперативная уголовно-розыскная деятельность в рамках уголовного дела, выемки всего, обыски", - пояснил Ашманов. Он отметил, что люди, занимающиеся незаконным оборотом персональных данных, наносят реальный вред. "В результате того, что были украдены записи с фамилиями и именами, телефонами и иногда номерами банковских счетов и договоров, у нас в стране за последние четыре года украли десятки, а может и сотни миллиардов рублей… Это реальная криминальная деятельность, причем в особо крупных масштабах, поэтому надо сажать", - сказал Ашманов. Кроме того, эксперт считает "ложными" представления о том, что утечек персональных данных будет меньше, если наложить оборотным штрафом компании. "Воруют данные частные лица, по сути, работники, которым вообще-то на обороты компании наплевать. Предполагается, что каким-то неявным, опосредованным способом, компания, которая боится оборотных штрафов, будет как-то аккуратно себя вести и ведет политику сохранения персональных данных, защиты их, информационной безопасности, что эти инсайдеры воровать эти данные не смогут. Это, на мой взгляд, ложные надежды", - полагает Ашманов. По его мнению, такие меры ни на что влиять не будут, так как компании могут включить оборотный штраф в набор рисков, потому что "невероятностный расход" на реализацию комплекса мер по усилению защиты персональных данных будет больше, чем возможный штраф. В декабре в Минцифры сообщили, что ведомство подготовило законопроект о введении штрафа для компаний за утечку персональных данных в размере до 3% от оборота. По словам главы министерства Максута Шадаева, документ обсуждается с представителями IT-отрасли. Российские власти прорабатывают законодательство для ужесточения наказания за утечки данных. Так, Минцифры ранее в 2022 году предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, игорь ашманов, максут шадаев
Технологии, Игорь Ашманов, Максут Шадаев
Член СПЧ призвал наказывать за незаконный оборот персональных данных
Член СПЧ Ашманов предложил серьезно наказывать за незаконный оборот персональных данных
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов предложил лишать свободы на "серьезные сроки" лиц, участвующих в незаконном обороте персональных данных.
Международный день защиты персональных данных отмечается ежегодно 28 января с 2007 года. Он учрежден, чтобы напомнить пользователям не забывать о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить виртуальную и реальную жизнь.
"Незаконный оборот данных – это, когда эти данные кто-то в результате утечки, атаки, но чаще всего сговора с инсайдером, приобрел и дальше ими торгует или использует для нехорошего. Это называется незаконный оборот персональных данных… Нужно просто добиться того, чтобы за незаконный оборот персональных данных наказывали серьезными сроками, чтобы люди начали к ним относиться наконец-то всерьез", - сказал Ашманов РИА Новости.
Сейчас, по словам Ашманова, люди, которые занимаются незаконным оборотом, не понимают, что эти данные касаются людей и за это могут посадить.
"На мой взгляд здесь нужна серьезная ответственность уголовная. В частности, надо понимать, зачем нужна уголовная ответственность, не только потому что хочется вот этих ребят всех сажать, а потому что только тогда возможна настоящая оперативная уголовно-розыскная деятельность в рамках уголовного дела, выемки всего, обыски", - пояснил Ашманов.
Он отметил, что люди, занимающиеся незаконным оборотом персональных данных, наносят реальный вред. "В результате того, что были украдены записи с фамилиями и именами, телефонами и иногда номерами банковских счетов и договоров, у нас в стране за последние четыре года украли десятки, а может и сотни миллиардов рублей… Это реальная криминальная деятельность, причем в особо крупных масштабах, поэтому надо сажать", - сказал Ашманов.
Кроме того, эксперт считает "ложными" представления о том, что утечек персональных данных будет меньше, если наложить оборотным штрафом компании. "Воруют данные частные лица, по сути, работники, которым вообще-то на обороты компании наплевать. Предполагается, что каким-то неявным, опосредованным способом, компания, которая боится оборотных штрафов, будет как-то аккуратно себя вести и ведет политику сохранения персональных данных, защиты их, информационной безопасности, что эти инсайдеры воровать эти данные не смогут. Это, на мой взгляд, ложные надежды", - полагает Ашманов.
По его мнению, такие меры ни на что влиять не будут, так как компании могут включить оборотный штраф в набор рисков, потому что "невероятностный расход" на реализацию комплекса мер по усилению защиты персональных данных будет больше, чем возможный штраф.
В декабре в Минцифры сообщили, что ведомство подготовило законопроект о введении штрафа для компаний за утечку персональных данных в размере до 3% от оборота. По словам главы министерства Максута Шадаева
, документ обсуждается с представителями IT-отрасли.
Российские власти прорабатывают законодательство для ужесточения наказания за утечки данных. Так, Минцифры ранее в 2022 году предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.