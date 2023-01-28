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Член СПЧ призвал наказывать за незаконный оборот персональных данных - РИА Новости, 28.01.2023
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Член СПЧ призвал наказывать за незаконный оборот персональных данных
Член СПЧ призвал наказывать за незаконный оборот персональных данных - РИА Новости, 28.01.2023
Член СПЧ призвал наказывать за незаконный оборот персональных данных
Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов предложил лишать свободы на "серьезные сроки" лиц, участвующих в незаконном обороте персональных... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T09:42
2023-01-28T09:42
технологии
игорь ашманов
максут шадаев
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов предложил лишать свободы на "серьезные сроки" лиц, участвующих в незаконном обороте персональных данных. Международный день защиты персональных данных отмечается ежегодно 28 января с 2007 года. Он учрежден, чтобы напомнить пользователям не забывать о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить виртуальную и реальную жизнь. "Незаконный оборот данных – это, когда эти данные кто-то в результате утечки, атаки, но чаще всего сговора с инсайдером, приобрел и дальше ими торгует или использует для нехорошего. Это называется незаконный оборот персональных данных… Нужно просто добиться того, чтобы за незаконный оборот персональных данных наказывали серьезными сроками, чтобы люди начали к ним относиться наконец-то всерьез", - сказал Ашманов РИА Новости. Сейчас, по словам Ашманова, люди, которые занимаются незаконным оборотом, не понимают, что эти данные касаются людей и за это могут посадить. "На мой взгляд здесь нужна серьезная ответственность уголовная. В частности, надо понимать, зачем нужна уголовная ответственность, не только потому что хочется вот этих ребят всех сажать, а потому что только тогда возможна настоящая оперативная уголовно-розыскная деятельность в рамках уголовного дела, выемки всего, обыски", - пояснил Ашманов. Он отметил, что люди, занимающиеся незаконным оборотом персональных данных, наносят реальный вред. "В результате того, что были украдены записи с фамилиями и именами, телефонами и иногда номерами банковских счетов и договоров, у нас в стране за последние четыре года украли десятки, а может и сотни миллиардов рублей… Это реальная криминальная деятельность, причем в особо крупных масштабах, поэтому надо сажать", - сказал Ашманов. Кроме того, эксперт считает "ложными" представления о том, что утечек персональных данных будет меньше, если наложить оборотным штрафом компании. "Воруют данные частные лица, по сути, работники, которым вообще-то на обороты компании наплевать. Предполагается, что каким-то неявным, опосредованным способом, компания, которая боится оборотных штрафов, будет как-то аккуратно себя вести и ведет политику сохранения персональных данных, защиты их, информационной безопасности, что эти инсайдеры воровать эти данные не смогут. Это, на мой взгляд, ложные надежды", - полагает Ашманов. По его мнению, такие меры ни на что влиять не будут, так как компании могут включить оборотный штраф в набор рисков, потому что "невероятностный расход" на реализацию комплекса мер по усилению защиты персональных данных будет больше, чем возможный штраф. В декабре в Минцифры сообщили, что ведомство подготовило законопроект о введении штрафа для компаний за утечку персональных данных в размере до 3% от оборота. По словам главы министерства Максута Шадаева, документ обсуждается с представителями IT-отрасли. Российские власти прорабатывают законодательство для ужесточения наказания за утечки данных. Так, Минцифры ранее в 2022 году предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230126/gosuslugi-1847565287.html
https://ria.ru/20230117/uralkhim-1845544624.html
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технологии, игорь ашманов, максут шадаев
Технологии, Игорь Ашманов, Максут Шадаев
09:42 28.01.2023
 
Член СПЧ призвал наказывать за незаконный оборот персональных данных

Член СПЧ Ашманов предложил серьезно наказывать за незаконный оборот персональных данных

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкДевушка сканирует российский паспорт
Девушка сканирует российский паспорт - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов предложил лишать свободы на "серьезные сроки" лиц, участвующих в незаконном обороте персональных данных.
Международный день защиты персональных данных отмечается ежегодно 28 января с 2007 года. Он учрежден, чтобы напомнить пользователям не забывать о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить виртуальную и реальную жизнь.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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На "Госуслугах" может появиться функция удаления персональных данных
"Незаконный оборот данных – это, когда эти данные кто-то в результате утечки, атаки, но чаще всего сговора с инсайдером, приобрел и дальше ими торгует или использует для нехорошего. Это называется незаконный оборот персональных данных… Нужно просто добиться того, чтобы за незаконный оборот персональных данных наказывали серьезными сроками, чтобы люди начали к ним относиться наконец-то всерьез", - сказал Ашманов РИА Новости.
Сейчас, по словам Ашманова, люди, которые занимаются незаконным оборотом, не понимают, что эти данные касаются людей и за это могут посадить.
"На мой взгляд здесь нужна серьезная ответственность уголовная. В частности, надо понимать, зачем нужна уголовная ответственность, не только потому что хочется вот этих ребят всех сажать, а потому что только тогда возможна настоящая оперативная уголовно-розыскная деятельность в рамках уголовного дела, выемки всего, обыски", - пояснил Ашманов.
Он отметил, что люди, занимающиеся незаконным оборотом персональных данных, наносят реальный вред. "В результате того, что были украдены записи с фамилиями и именами, телефонами и иногда номерами банковских счетов и договоров, у нас в стране за последние четыре года украли десятки, а может и сотни миллиардов рублей… Это реальная криминальная деятельность, причем в особо крупных масштабах, поэтому надо сажать", - сказал Ашманов.
Кроме того, эксперт считает "ложными" представления о том, что утечек персональных данных будет меньше, если наложить оборотным штрафом компании. "Воруют данные частные лица, по сути, работники, которым вообще-то на обороты компании наплевать. Предполагается, что каким-то неявным, опосредованным способом, компания, которая боится оборотных штрафов, будет как-то аккуратно себя вести и ведет политику сохранения персональных данных, защиты их, информационной безопасности, что эти инсайдеры воровать эти данные не смогут. Это, на мой взгляд, ложные надежды", - полагает Ашманов.
По его мнению, такие меры ни на что влиять не будут, так как компании могут включить оборотный штраф в набор рисков, потому что "невероятностный расход" на реализацию комплекса мер по усилению защиты персональных данных будет больше, чем возможный штраф.
В декабре в Минцифры сообщили, что ведомство подготовило законопроект о введении штрафа для компаний за утечку персональных данных в размере до 3% от оборота. По словам главы министерства Максута Шадаева, документ обсуждается с представителями IT-отрасли.
Российские власти прорабатывают законодательство для ужесточения наказания за утечки данных. Так, Минцифры ранее в 2022 году предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 17:22
На "Уралхим" составили протокол за утечку персональных данных сотрудников
 
ТехнологииИгорь АшмановМаксут Шадаев
 
 
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