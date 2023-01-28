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Пожарные спасли 37 человек при возгорании общежития в Забайкалье - РИА Новости, 28.01.2023
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Пожарные спасли 37 человек при возгорании общежития в Забайкалье
Пожарные спасли 37 человек при возгорании общежития в Забайкалье - РИА Новости, 28.01.2023
Пожарные спасли 37 человек при возгорании общежития в Забайкалье
Сотрудники МЧС спасли 37 человек при пожаре в общежитии на Проспекте Строителей в городе Краснокаменск Забайкальского края, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T04:32
2023-01-28T04:32
происшествия
россия
краснокаменск
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 28 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 37 человек при пожаре в общежитии на Проспекте Строителей в городе Краснокаменск Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС России. Уточняется, что пожар локализовали через 10 минут после сообщения, еще через 16 минут полностью ликвидировали. По данным ведомства, погибших в пожаре нет. Огнём повреждены домашние вещи на площади 25 квадратных метров. Всего на тушение привлекались 42 человека и 15 единиц техники. В пресс-службе УМВД России по Забайкалью добавили, что сотрудники полиции также принимали участие в эвакуации жителей. В настоящее время они охраняют общественный порядок в общежитии.
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россия
краснокаменск
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происшествия, россия, краснокаменск, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Краснокаменск, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:32 28.01.2023
 
Пожарные спасли 37 человек при возгорании общежития в Забайкалье

Пожарные спасли 37 человек при пожаре в общежитии в Краснокаменске Забайкальского края

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ЧИТА, 28 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 37 человек при пожаре в общежитии на Проспекте Строителей в городе Краснокаменск Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС России.
"До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 73 человека. На момент прибытия огнеборцев с четвертого этажа шел дым… Звенья газодымозащитной службы, для предотвращения отравления продуктами горения, вывели 37 человек на свежий воздух, одной женщине потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар локализовали через 10 минут после сообщения, еще через 16 минут полностью ликвидировали. По данным ведомства, погибших в пожаре нет. Огнём повреждены домашние вещи на площади 25 квадратных метров.
Всего на тушение привлекались 42 человека и 15 единиц техники.
В пресс-службе УМВД России по Забайкалью добавили, что сотрудники полиции также принимали участие в эвакуации жителей. В настоящее время они охраняют общественный порядок в общежитии.
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ПроисшествияРоссияКраснокаменскЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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