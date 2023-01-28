https://ria.ru/20230128/pozhar-1848045653.html

Пожарные спасли 37 человек при возгорании общежития в Забайкалье

Пожарные спасли 37 человек при возгорании общежития в Забайкалье - РИА Новости, 28.01.2023

Пожарные спасли 37 человек при возгорании общежития в Забайкалье

Сотрудники МЧС спасли 37 человек при пожаре в общежитии на Проспекте Строителей в городе Краснокаменск Забайкальского края, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T04:32

2023-01-28T04:32

2023-01-28T04:32

происшествия

россия

краснокаменск

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 28 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 37 человек при пожаре в общежитии на Проспекте Строителей в городе Краснокаменск Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС России. Уточняется, что пожар локализовали через 10 минут после сообщения, еще через 16 минут полностью ликвидировали. По данным ведомства, погибших в пожаре нет. Огнём повреждены домашние вещи на площади 25 квадратных метров. Всего на тушение привлекались 42 человека и 15 единиц техники. В пресс-службе УМВД России по Забайкалью добавили, что сотрудники полиции также принимали участие в эвакуации жителей. В настоящее время они охраняют общественный порядок в общежитии.

https://ria.ru/20230126/pozhar-1847596265.html

россия

краснокаменск

забайкальский край

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происшествия, россия, краснокаменск, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)