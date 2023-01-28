https://ria.ru/20230128/postavki-1848067366.html

В Госдуме рассказали, как Евросоюз попадет в зависимость от НАТО

В Госдуме рассказали, как Евросоюз попадет в зависимость от НАТО - РИА Новости, 28.01.2023

В Госдуме рассказали, как Евросоюз попадет в зависимость от НАТО

Давление США в вопросе поставок вооружений Украине направлено на ослабление военно-промышленного комплекса в странах ЕС, а также на создание зависимости Европы... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T11:02

2023-01-28T11:02

2023-01-28T11:02

специальная военная операция на украине

адальби шхагошев

украина

сша

евросоюз

политика

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Давление США в вопросе поставок вооружений Украине направлено на ослабление военно-промышленного комплекса в странах ЕС, а также на создание зависимости Европы от НАТО, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. "Весь этот разговор касательно "Леопардов" имеет свою причину. Главной причиной является давление Вашингтона, при котором Leopard попадут в Киев, чтобы ослабить военно-промышленный комплекс Германии", - считает парламентарий. При этом депутат отметил, что у Штатов есть и другой мотив - приложить усилия, чтобы Европа не могла задумываться об обеспечении собственной безопасности без НАТО. "Это подтверждается и тем, что европейские лидеры заявляли, что им нужно обсудить европейскую безопасность без контекста НАТО, полгода назад об этом заявлял (президент Франции) Макрон, об этом говорили и немцы", - добавил Шхагошев. Ослабление военно-промышленного комплекса ЕС в целом, добавил депутат, снимет "соблазн" европейских политиков к самостоятельному решению вопросов собственной безопасности, чего и добивается Вашингтон. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230128/sholts-1848017063.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

адальби шхагошев, украина, сша, евросоюз, политика