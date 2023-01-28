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В Госдуме рассказали, как Евросоюз попадет в зависимость от НАТО - РИА Новости, 28.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/postavki-1848067366.html
В Госдуме рассказали, как Евросоюз попадет в зависимость от НАТО
В Госдуме рассказали, как Евросоюз попадет в зависимость от НАТО - РИА Новости, 28.01.2023
В Госдуме рассказали, как Евросоюз попадет в зависимость от НАТО
Давление США в вопросе поставок вооружений Украине направлено на ослабление военно-промышленного комплекса в странах ЕС, а также на создание зависимости Европы... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T11:02
2023-01-28T11:02
специальная военная операция на украине
адальби шхагошев
украина
сша
евросоюз
политика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Давление США в вопросе поставок вооружений Украине направлено на ослабление военно-промышленного комплекса в странах ЕС, а также на создание зависимости Европы от НАТО, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. "Весь этот разговор касательно "Леопардов" имеет свою причину. Главной причиной является давление Вашингтона, при котором Leopard попадут в Киев, чтобы ослабить военно-промышленный комплекс Германии", - считает парламентарий. При этом депутат отметил, что у Штатов есть и другой мотив - приложить усилия, чтобы Европа не могла задумываться об обеспечении собственной безопасности без НАТО. "Это подтверждается и тем, что европейские лидеры заявляли, что им нужно обсудить европейскую безопасность без контекста НАТО, полгода назад об этом заявлял (президент Франции) Макрон, об этом говорили и немцы", - добавил Шхагошев. Ослабление военно-промышленного комплекса ЕС в целом, добавил депутат, снимет "соблазн" европейских политиков к самостоятельному решению вопросов собственной безопасности, чего и добивается Вашингтон. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230128/sholts-1848017063.html
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адальби шхагошев, украина, сша, евросоюз, политика
Специальная военная операция на Украине, Адальби Шхагошев, Украина, США, Евросоюз, Политика
11:02 28.01.2023
 
В Госдуме рассказали, как Евросоюз попадет в зависимость от НАТО

Депутат Шхагошев: поставки вооружения Киеву поставят Евросоюз в зависимость от НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие на танках Leopard 2
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Давление США в вопросе поставок вооружений Украине направлено на ослабление военно-промышленного комплекса в странах ЕС, а также на создание зависимости Европы от НАТО, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Весь этот разговор касательно "Леопардов" имеет свою причину. Главной причиной является давление Вашингтона, при котором Leopard попадут в Киев, чтобы ослабить военно-промышленный комплекс Германии", - считает парламентарий.
При этом депутат отметил, что у Штатов есть и другой мотив - приложить усилия, чтобы Европа не могла задумываться об обеспечении собственной безопасности без НАТО.
"Это подтверждается и тем, что европейские лидеры заявляли, что им нужно обсудить европейскую безопасность без контекста НАТО, полгода назад об этом заявлял (президент Франции) Макрон, об этом говорили и немцы", - добавил Шхагошев.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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Шольцу напомнили о его антиамериканском прошлом
Ослабление военно-промышленного комплекса ЕС в целом, добавил депутат, снимет "соблазн" европейских политиков к самостоятельному решению вопросов собственной безопасности, чего и добивается Вашингтон.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеАдальби ШхагошевУкраинаСШАЕвросоюзПолитика
 
 
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