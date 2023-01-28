14:58 28.01.2023 (обновлено: 15:44 28.01.2023)
FT рассказала о будущих проблемах с западными танками для ВСУ
FT: инструктор ВСУ рассказал о сложностях вождения танка Leopard, сравнив его с Porsche
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. ВСУ столкнутся с проблемами при использовании новых танков Leopard 2, когда они поступят на Украину, сообщила Financial Times.
Согласно статье, немецкие танки более современные и сложные, чем советские аналоги, к которым привыкли украинцы, что создаст трудности для войск.
"Это как ездить на автомобиле 1950-х годов, а потом пересесть в Porsche", — цитируют авторы слова одного из инструкторов ВСУ.
После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву немецкое правительство в среду согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.
Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.