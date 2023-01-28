https://ria.ru/20230128/polsha-1848044136.html

Военный эксперт объяснил, почему Польша хочет дать танки Twardy Украине

Военный эксперт объяснил, почему Польша хочет дать танки Twardy Украине - РИА Новости, 28.01.2023

Военный эксперт объяснил, почему Польша хочет дать танки Twardy Украине

Польша поставляет Украине оставшиеся в своих арсеналах танки Twardy, чтобы по мере их "утилизации" на фронте ускорить процесс перевооружения собственной армии... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T03:15

2023-01-28T03:15

2023-01-28T05:32

в мире

польша

украина

киев

дмитрий дрозденко

андрей ермак

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Польша поставляет Украине оставшиеся в своих арсеналах танки Twardy, чтобы по мере их "утилизации" на фронте ускорить процесс перевооружения собственной армии на американскую бронетехнику, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.Так он прокомментировал заявление главы офиса Зеленского Андрея Ермака, согласно которому вместе с ранее анонсированными танками Leopard Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy — это польский модернизированный проект на основе советского Т-72М1."Польша направляет свои Twardy, избавляясь таким образом от "советского" наследия, чтобы потом закупить Abrams. Как сказал один американский гангстер: "Ничего личного – только бизнес!". "Утилизируя" эти танки на Украине, Польша ускоряет перевооружение своей армии на американские и южнокорейские танки. Другая мотивация — банальное желание получить деньги", - сказал он.Дрозденко напомнил, что премьер-министр Польше Матеуш Моравецкий заявлял о желании Варшавы получить от Евросоюза компенсацию за поставляемые Киеву вооружения.С начала СВО Польше уже передала Киеву из своих запасов около 250 танков Т-72. Польша уже заказала у США 250 танков M1 Abrams, поставки планируется провести в 2025-2026 годах. Кроме того, Польша подписала контракты на покупку в Южной Корее 1000 танков K2, 672 самоходных гаубиц K9A1, трех эскадрилий истребителей FA-50, 288 реактивных артиллерийских систем K239 Chunmoo.

https://ria.ru/20230127/koalitsiya-1848014236.html

https://ria.ru/20230103/vsu-1842923168.html

польша

украина

киев

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в мире, польша, украина, киев, дмитрий дрозденко, андрей ермак, матеуш моравецкий