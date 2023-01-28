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Военный эксперт объяснил, почему Польша хочет дать танки Twardy Украине - РИА Новости, 28.01.2023
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Военный эксперт объяснил, почему Польша хочет дать танки Twardy Украине
Военный эксперт объяснил, почему Польша хочет дать танки Twardy Украине - РИА Новости, 28.01.2023
Военный эксперт объяснил, почему Польша хочет дать танки Twardy Украине
Польша поставляет Украине оставшиеся в своих арсеналах танки Twardy, чтобы по мере их "утилизации" на фронте ускорить процесс перевооружения собственной армии... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T03:15
2023-01-28T05:32
в мире
польша
украина
киев
дмитрий дрозденко
андрей ермак
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Польша поставляет Украине оставшиеся в своих арсеналах танки Twardy, чтобы по мере их "утилизации" на фронте ускорить процесс перевооружения собственной армии на американскую бронетехнику, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.Так он прокомментировал заявление главы офиса Зеленского Андрея Ермака, согласно которому вместе с ранее анонсированными танками Leopard Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy — это польский модернизированный проект на основе советского Т-72М1."Польша направляет свои Twardy, избавляясь таким образом от "советского" наследия, чтобы потом закупить Abrams. Как сказал один американский гангстер: "Ничего личного – только бизнес!". "Утилизируя" эти танки на Украине, Польша ускоряет перевооружение своей армии на американские и южнокорейские танки. Другая мотивация — банальное желание получить деньги", - сказал он.Дрозденко напомнил, что премьер-министр Польше Матеуш Моравецкий заявлял о желании Варшавы получить от Евросоюза компенсацию за поставляемые Киеву вооружения.С начала СВО Польше уже передала Киеву из своих запасов около 250 танков Т-72. Польша уже заказала у США 250 танков M1 Abrams, поставки планируется провести в 2025-2026 годах. Кроме того, Польша подписала контракты на покупку в Южной Корее 1000 танков K2, 672 самоходных гаубиц K9A1, трех эскадрилий истребителей FA-50, 288 реактивных артиллерийских систем K239 Chunmoo.
https://ria.ru/20230127/koalitsiya-1848014236.html
https://ria.ru/20230103/vsu-1842923168.html
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в мире, польша, украина, киев, дмитрий дрозденко, андрей ермак, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Украина, Киев, Дмитрий Дрозденко, Андрей Ермак, Матеуш Моравецкий
03:15 28.01.2023 (обновлено: 05:32 28.01.2023)
 
Военный эксперт объяснил, почему Польша хочет дать танки Twardy Украине

Военный эксперт Дрозденко: Польша "утилизирует" танки Twardy, чтобы заменить их на Abrams

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПольские военнослужащие и танк PT-91 Twardy
Польские военнослужащие и танк PT-91 Twardy - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Польские военнослужащие и танк PT-91 Twardy. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Польша поставляет Украине оставшиеся в своих арсеналах танки Twardy, чтобы по мере их "утилизации" на фронте ускорить процесс перевооружения собственной армии на американскую бронетехнику, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.
Так он прокомментировал заявление главы офиса Зеленского Андрея Ермака, согласно которому вместе с ранее анонсированными танками Leopard Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy — это польский модернизированный проект на основе советского Т-72М1.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 20:22Специальная военная операция на Украине
Польша инициирует создание коалиции по снабжению Украины бронетехникой
"Польша направляет свои Twardy, избавляясь таким образом от "советского" наследия, чтобы потом закупить Abrams. Как сказал один американский гангстер: "Ничего личного – только бизнес!". "Утилизируя" эти танки на Украине, Польша ускоряет перевооружение своей армии на американские и южнокорейские танки. Другая мотивация — банальное желание получить деньги", - сказал он.
Дрозденко напомнил, что премьер-министр Польше Матеуш Моравецкий заявлял о желании Варшавы получить от Евросоюза компенсацию за поставляемые Киеву вооружения.
С начала СВО Польше уже передала Киеву из своих запасов около 250 танков Т-72. Польша уже заказала у США 250 танков M1 Abrams, поставки планируется провести в 2025-2026 годах. Кроме того, Польша подписала контракты на покупку в Южной Корее 1000 танков K2, 672 самоходных гаубиц K9A1, трех эскадрилий истребителей FA-50, 288 реактивных артиллерийских систем K239 Chunmoo.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 12:17
В Польше двумя словами описали поставляемое ВСУ вооружение
 
В миреПольшаУкраинаКиевДмитрий ДрозденкоАндрей ЕрмакМатеуш Моравецкий
 
 
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