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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 28.01.2023
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 28.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидают в субботу жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T09:47
2023-01-28T09:47
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидают в субботу жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать небольшой малоактивный гребень антициклона. Ожидается преимущественно облачная погода, в отдельных районах пройдет слабый снег. В Москве - минус 2-4 градуса, на территории области - от 1 до 6 градусов мороза", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что слабый ветер будет дуть с востока со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
09:47 28.01.2023
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается слабый снег и облачная погода

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидают в субботу жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать небольшой малоактивный гребень антициклона. Ожидается преимущественно облачная погода, в отдельных районах пройдет слабый снег. В Москве - минус 2-4 градуса, на территории области - от 1 до 6 градусов мороза", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что слабый ветер будет дуть с востока со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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