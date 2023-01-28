https://ria.ru/20230128/pogoda-1848060622.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 28.01.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Облачная погода, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидают в субботу жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T09:47

2023-01-28T09:47

2023-01-28T09:47

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидают в субботу жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать небольшой малоактивный гребень антициклона. Ожидается преимущественно облачная погода, в отдельных районах пройдет слабый снег. В Москве - минус 2-4 градуса, на территории области - от 1 до 6 градусов мороза", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что слабый ветер будет дуть с востока со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230124/fevral-1847032831.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, михаил леус