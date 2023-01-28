https://ria.ru/20230128/pogoda-1848060622.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 28.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидают в субботу жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T09:47
2023-01-28T09:47
2023-01-28T09:47
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидают в субботу жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать небольшой малоактивный гребень антициклона. Ожидается преимущественно облачная погода, в отдельных районах пройдет слабый снег. В Москве - минус 2-4 градуса, на территории области - от 1 до 6 градусов мороза", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что слабый ветер будет дуть с востока со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230124/fevral-1847032831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается слабый снег и облачная погода