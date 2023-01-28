Рейтинг@Mail.ru
Гидрометцентр предупредил москвичей о небольшом снеге - РИА Новости, 28.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230128/pogoda-1848051664.html
Гидрометцентр предупредил москвичей о небольшом снеге
Гидрометцентр предупредил москвичей о небольшом снеге - РИА Новости, 28.01.2023
Гидрометцентр предупредил москвичей о небольшом снеге
Гидрометцентр предупредил, что в Москве в субботу ожидается небольшой снег, гололедица и до 4 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T08:09
2023-01-28T08:09
общество
москва
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839515501_0:35:3217:1845_1920x0_80_0_0_8989d84851dda4f318e9fa48e5662510.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гидрометцентр предупредил, что в Москве в субботу ожидается небольшой снег, гололедица и до 4 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Облачно. Местами небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха от минус 2 до минус 4 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха в Москве может опуститься до минус 7 градусов", - говорится в сообщении. В воскресенье днем в столице ожидается до минус 4 градусов, небольшой снег и гололедица.
https://ria.ru/20230127/moskva-1847749618.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839515501_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_09164893af390f2a8c920263ca959031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, гидрометцентр
Общество, Москва, Гидрометцентр
08:09 28.01.2023
 
Гидрометцентр предупредил москвичей о небольшом снеге

В Москве в субботу ожидается небольшой снег, гололедица и до четырех градусов мороза

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Зима в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гидрометцентр предупредил, что в Москве в субботу ожидается небольшой снег, гололедица и до 4 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Облачно. Местами небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха от минус 2 до минус 4 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха в Москве может опуститься до минус 7 градусов", - говорится в сообщении.
В воскресенье днем в столице ожидается до минус 4 градусов, небольшой снег и гололедица.
Гололедица. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 06:08
В Москве из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности
 
ОбществоМоскваГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала