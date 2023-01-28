https://ria.ru/20230128/pogoda-1848051664.html

Гидрометцентр предупредил москвичей о небольшом снеге

Гидрометцентр предупредил москвичей о небольшом снеге - РИА Новости, 28.01.2023

Гидрометцентр предупредил москвичей о небольшом снеге

Гидрометцентр предупредил, что в Москве в субботу ожидается небольшой снег, гололедица и до 4 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T08:09

2023-01-28T08:09

2023-01-28T08:09

общество

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гидрометцентр предупредил, что в Москве в субботу ожидается небольшой снег, гололедица и до 4 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Облачно. Местами небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха от минус 2 до минус 4 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха в Москве может опуститься до минус 7 градусов", - говорится в сообщении. В воскресенье днем в столице ожидается до минус 4 градусов, небольшой снег и гололедица.

https://ria.ru/20230127/moskva-1847749618.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, гидрометцентр