https://ria.ru/20230128/pogoda-1848051664.html
Гидрометцентр предупредил москвичей о небольшом снеге
Гидрометцентр предупредил москвичей о небольшом снеге - РИА Новости, 28.01.2023
Гидрометцентр предупредил москвичей о небольшом снеге
Гидрометцентр предупредил, что в Москве в субботу ожидается небольшой снег, гололедица и до 4 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T08:09
2023-01-28T08:09
2023-01-28T08:09
общество
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гидрометцентр предупредил, что в Москве в субботу ожидается небольшой снег, гололедица и до 4 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Облачно. Местами небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха от минус 2 до минус 4 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха в Москве может опуститься до минус 7 градусов", - говорится в сообщении. В воскресенье днем в столице ожидается до минус 4 градусов, небольшой снег и гололедица.
https://ria.ru/20230127/moskva-1847749618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, гидрометцентр
Общество, Москва, Гидрометцентр
Гидрометцентр предупредил москвичей о небольшом снеге
В Москве в субботу ожидается небольшой снег, гололедица и до четырех градусов мороза