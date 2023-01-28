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Стрелявшим в Иерусалиме оказался 13-летний подросток - РИА Новости, 28.01.2023
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Стрелявшим в Иерусалиме оказался 13-летний подросток
Стрелявшим в Иерусалиме оказался 13-летний подросток - РИА Новости, 28.01.2023
Стрелявшим в Иерусалиме оказался 13-летний подросток
Стрелявшим в Иерусалиме в субботу оказался 13-летний подросток, сообщила полиция Израиля. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T13:25
2023-01-28T13:30
в мире
иерусалим
израиль
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Стрелявшим в Иерусалиме в субботу оказался 13-летний подросток, сообщила полиция Израиля. "Аварийно-спасательные службы эвакуировали двух пострадавших в результате стрельбы отца и сына в средне-тяжелом состоянии. На месте происшествия работают крупные силы полиции... Проверка личности нейтрализованного и раненого террориста показала, что это 13-летний житель Восточного Иерусалима. Пистолет, с помощью которого был совершен теракт, изъят на месте", - заявила полиция в Twitter. Полиция Израиля назвала стрельбу в Иерусалиме в субботу "подозрением на теракт. Это уже второй инцидент в Иерусалиме за сутки. Накануне вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в районе Неве-Яако Восточном Иерусалиме. Погибли семь человек. По данным полиции, стрельбу устроил арабский житель Восточного Иерусалима - части города, которую Израиль аннексировал, а палестинцы считают своей столицей. Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев в ходе рейда в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан.
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в мире, иерусалим, израиль
В мире, Иерусалим, Израиль
13:25 28.01.2023 (обновлено: 13:30 28.01.2023)
 
Стрелявшим в Иерусалиме оказался 13-летний подросток

Полиция Израиля сообщила, что стрельбу в Иерусалиме устроил 13-летний подросток

© AP Photo / Mahmoud IlleanСотрудник правоохранительных органов Израиля на месте стрельбы в Иерусалиме
Сотрудник правоохранительных органов Израиля на месте стрельбы в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сотрудник правоохранительных органов Израиля на месте стрельбы в Иерусалиме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Стрелявшим в Иерусалиме в субботу оказался 13-летний подросток, сообщила полиция Израиля.
"Аварийно-спасательные службы эвакуировали двух пострадавших в результате стрельбы отца и сына в средне-тяжелом состоянии. На месте происшествия работают крупные силы полиции... Проверка личности нейтрализованного и раненого террориста показала, что это 13-летний житель Восточного Иерусалима. Пистолет, с помощью которого был совершен теракт, изъят на месте", - заявила полиция в Twitter.
Полиция Израиля назвала стрельбу в Иерусалиме в субботу "подозрением на теракт.
Это уже второй инцидент в Иерусалиме за сутки. Накануне вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в районе Неве-Яако Восточном Иерусалиме. Погибли семь человек. По данным полиции, стрельбу устроил арабский житель Восточного Иерусалима - части города, которую Израиль аннексировал, а палестинцы считают своей столицей. Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев в ходе рейда в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан.
На месте теракта в синагоге в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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При теракте в Иерусалиме погибли супруги, пытавшиеся помочь раненым
 
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