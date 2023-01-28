https://ria.ru/20230128/podrostok-1848084887.html

Стрелявшим в Иерусалиме оказался 13-летний подросток

Стрелявшим в Иерусалиме оказался 13-летний подросток - РИА Новости, 28.01.2023

Стрелявшим в Иерусалиме оказался 13-летний подросток

Стрелявшим в Иерусалиме в субботу оказался 13-летний подросток, сообщила полиция Израиля. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T13:25

2023-01-28T13:25

2023-01-28T13:30

в мире

иерусалим

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848081805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c403b7193b54b6938a6a0da2ac7e4a81.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Стрелявшим в Иерусалиме в субботу оказался 13-летний подросток, сообщила полиция Израиля. "Аварийно-спасательные службы эвакуировали двух пострадавших в результате стрельбы отца и сына в средне-тяжелом состоянии. На месте происшествия работают крупные силы полиции... Проверка личности нейтрализованного и раненого террориста показала, что это 13-летний житель Восточного Иерусалима. Пистолет, с помощью которого был совершен теракт, изъят на месте", - заявила полиция в Twitter. Полиция Израиля назвала стрельбу в Иерусалиме в субботу "подозрением на теракт. Это уже второй инцидент в Иерусалиме за сутки. Накануне вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в районе Неве-Яако Восточном Иерусалиме. Погибли семь человек. По данным полиции, стрельбу устроил арабский житель Восточного Иерусалима - части города, которую Израиль аннексировал, а палестинцы считают своей столицей. Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев в ходе рейда в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан.

https://ria.ru/20230128/terakt-1848076316.html

иерусалим

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иерусалим, израиль