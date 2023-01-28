https://ria.ru/20230128/platezhki-1848148202.html

Украинская энергокомпания заявила о возможном подорожании платежек за свет

Украинская энергокомпания заявила о возможном подорожании платежек за свет - РИА Новости, 28.01.2023

Украинская энергокомпания заявила о возможном подорожании платежек за свет

Украинцам могут приходить более дорогие платежки за электроэнергию, несмотря на регулярные отключения света, заявил генеральный директор украинской... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T23:01

2023-01-28T23:01

2023-01-28T23:01

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Украинцам могут приходить более дорогие платежки за электроэнергию, несмотря на регулярные отключения света, заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. По словам Коваленко, когда дают свет, у розетки сразу включается множество приборов, что может компенсироваться объем электроэнергии, который был сэкономлен во время выключений. Другой фактор, который влияет на подорожание платежек - нерегулярная или запоздалая передача показаний счетчиков. "Если показания передаются не вовремя, объем электроэнергии, который потребил клиент, определяется по среднесуточному потреблению. Его высчитывают в зависимости от показаний зафиксированных ранее, в прошлые периоды. Поэтому сумма в счете может быть выше, чем обычно", - добавил Коваленко.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230104/ukraina-1842993998.html

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