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Украинская энергокомпания заявила о возможном подорожании платежек за свет
Украинская энергокомпания заявила о возможном подорожании платежек за свет - РИА Новости, 28.01.2023
Украинская энергокомпания заявила о возможном подорожании платежек за свет
Украинцам могут приходить более дорогие платежки за электроэнергию, несмотря на регулярные отключения света, заявил генеральный директор украинской... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T23:01
2023-01-28T23:01
2023-01-28T23:01
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Украинцам могут приходить более дорогие платежки за электроэнергию, несмотря на регулярные отключения света, заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. По словам Коваленко, когда дают свет, у розетки сразу включается множество приборов, что может компенсироваться объем электроэнергии, который был сэкономлен во время выключений. Другой фактор, который влияет на подорожание платежек - нерегулярная или запоздалая передача показаний счетчиков. "Если показания передаются не вовремя, объем электроэнергии, который потребил клиент, определяется по среднесуточному потреблению. Его высчитывают в зависимости от показаний зафиксированных ранее, в прошлые периоды. Поэтому сумма в счете может быть выше, чем обычно", - добавил Коваленко.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, в мире
Украинская энергокомпания заявила о возможном подорожании платежек за свет
Украинская YASNO ДТЭК заявила о подорожании платежек, несмотря на отключения света
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Украинцам могут приходить более дорогие платежки за электроэнергию, несмотря на регулярные отключения света, заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.
"В комментариях сейчас самый частый вопрос: если подачи (электроэнергии - ред.) практически постоянно нет, почему я говорю, что потребление не поменялось и почему платежки выросли? Объясню. Во-первых, вопрос в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как подача возобновляется", - написал он на своей странице в Facebook*.
По словам Коваленко, когда дают свет, у розетки сразу включается множество приборов, что может компенсироваться объем электроэнергии, который был сэкономлен во время выключений.
Другой фактор, который влияет на подорожание платежек - нерегулярная или запоздалая передача показаний счетчиков. "Если показания передаются не вовремя, объем электроэнергии, который потребил клиент, определяется по среднесуточному потреблению. Его высчитывают в зависимости от показаний зафиксированных ранее, в прошлые периоды. Поэтому сумма в счете может быть выше, чем обычно", - добавил Коваленко.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.