https://ria.ru/20230128/piloty-1848066683.html

Два пилота разбившихся в Индии истребителей выжили, пишут СМИ

Два пилота разбившихся в Индии истребителей выжили, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2023

Два пилота разбившихся в Индии истребителей выжили, пишут СМИ

Два пилота разбившихся в Индии истребителей ВВС страны Су-30 и Mirage 2000 спаслись, идут поиски третьего, сообщает агентство Ani со ссылкой на источники в... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T10:54

2023-01-28T10:54

2023-01-28T10:54

в мире

индия

мадхья-прадеш

раджнатх сингх

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. Два пилота разбившихся в Индии истребителей ВВС страны Су-30 и Mirage 2000 спаслись, идут поиски третьего, сообщает агентство Ani со ссылкой на источники в минобороны. "Два пилота в безопасности. Группа ВВС вскоре прибудет на место на вертолете, чтобы установить состояние третьего пилота", - сообщили собеседники агентства. Два истребителя ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 в субботу потерпели крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш. Самолеты вылетели с расположенной в штате авиабазы Гвалиор, где проходили учения. Согласно данным источников, на борту Су-30 находилось двое пилотов, в то время как в кабине Mirage 2000 был один летчик. Отмечается, что в связи с ЧП министр обороны Индии Раджнатх Сингх связался с начальником штаба обороны генералом Анилом Чауханом и главнокомандующим ВВС Вивеком Рамом Чаудхари.

https://ria.ru/20230127/vertolet-1847903739.html

индия

мадхья-прадеш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индия, мадхья-прадеш, раджнатх сингх