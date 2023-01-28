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Два пилота разбившихся в Индии истребителей выжили, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2023
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Два пилота разбившихся в Индии истребителей выжили, пишут СМИ
Два пилота разбившихся в Индии истребителей выжили, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2023
Два пилота разбившихся в Индии истребителей выжили, пишут СМИ
Два пилота разбившихся в Индии истребителей ВВС страны Су-30 и Mirage 2000 спаслись, идут поиски третьего, сообщает агентство Ani со ссылкой на источники в... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T10:54
2023-01-28T10:54
в мире
индия
мадхья-прадеш
раджнатх сингх
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. Два пилота разбившихся в Индии истребителей ВВС страны Су-30 и Mirage 2000 спаслись, идут поиски третьего, сообщает агентство Ani со ссылкой на источники в минобороны. "Два пилота в безопасности. Группа ВВС вскоре прибудет на место на вертолете, чтобы установить состояние третьего пилота", - сообщили собеседники агентства. Два истребителя ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 в субботу потерпели крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш. Самолеты вылетели с расположенной в штате авиабазы Гвалиор, где проходили учения. Согласно данным источников, на борту Су-30 находилось двое пилотов, в то время как в кабине Mirage 2000 был один летчик. Отмечается, что в связи с ЧП министр обороны Индии Раджнатх Сингх связался с начальником штаба обороны генералом Анилом Чауханом и главнокомандующим ВВС Вивеком Рамом Чаудхари.
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индия
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в мире, индия, мадхья-прадеш, раджнатх сингх
В мире, Индия, Мадхья-Прадеш, Раджнатх Сингх
10:54 28.01.2023
 
Два пилота разбившихся в Индии истребителей выжили, пишут СМИ

Ani: два пилота разбившихся в Индии истребителей выжили, идут поиски третьего

© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Индии
Автомобиль скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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Автомобиль скорой помощи в Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. Два пилота разбившихся в Индии истребителей ВВС страны Су-30 и Mirage 2000 спаслись, идут поиски третьего, сообщает агентство Ani со ссылкой на источники в минобороны.
"Два пилота в безопасности. Группа ВВС вскоре прибудет на место на вертолете, чтобы установить состояние третьего пилота", - сообщили собеседники агентства.
Два истребителя ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 в субботу потерпели крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш. Самолеты вылетели с расположенной в штате авиабазы Гвалиор, где проходили учения. Согласно данным источников, на борту Су-30 находилось двое пилотов, в то время как в кабине Mirage 2000 был один летчик.
Отмечается, что в связи с ЧП министр обороны Индии Раджнатх Сингх связался с начальником штаба обороны генералом Анилом Чауханом и главнокомандующим ВВС Вивеком Рамом Чаудхари.
Терминал А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 15:06
Источник рассказал подробности о ЧП с вертолетом во Внуково
 
В миреИндияМадхья-ПрадешРаджнатх Сингх
 
 
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