https://ria.ru/20230128/pilot-1848071738.html

Один из пилотов разбившихся в Индии истребителей погиб

Один из пилотов разбившихся в Индии истребителей погиб - РИА Новости, 28.01.2023

Один из пилотов разбившихся в Индии истребителей погиб

ВВС Индии подтвердили крушение двух своих истребителей, в результате ЧП погиб один пилот. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T11:33

2023-01-28T11:33

2023-01-28T11:50

в мире

индия

мадхья-прадеш

раджнатх сингх

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. ВВС Индии подтвердили крушение двух своих истребителей, в результате ЧП погиб один пилот. "Два истребителя ВВС Индии сегодня утром потерпели аварию недалеко от Гвалиора. Самолеты выполняли обычную боевую тренировочную полетную задачу. Один из трех пилотов получил смертельные ранения", - сообщил представитель ВВС в Twitter. Назначено расследование для выяснения причин аварии. Истребители ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 в субботу потерпели крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш. Самолеты вылетели с расположенной в штате авиабазы Гвалиор, где проходили учения. Согласно данным источников, на борту Су-30 находились двое пилотов, в то время как в кабине Mirage 2000 был один летчик. Отмечается, что в связи с ЧП министр обороны Индии Раджнатх Сингх связался с начальником штаба обороны генералом Анилом Чауханом и главнокомандующим ВВС Вивеком Рамом Чаудхари.

https://ria.ru/20230127/vertolet-1847883186.html

индия

мадхья-прадеш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индия, мадхья-прадеш, раджнатх сингх