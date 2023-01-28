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Один из пилотов разбившихся в Индии истребителей погиб - РИА Новости, 28.01.2023
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Один из пилотов разбившихся в Индии истребителей погиб
Один из пилотов разбившихся в Индии истребителей погиб - РИА Новости, 28.01.2023
Один из пилотов разбившихся в Индии истребителей погиб
ВВС Индии подтвердили крушение двух своих истребителей, в результате ЧП погиб один пилот. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T11:33
2023-01-28T11:50
в мире
индия
мадхья-прадеш
раджнатх сингх
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. ВВС Индии подтвердили крушение двух своих истребителей, в результате ЧП погиб один пилот. "Два истребителя ВВС Индии сегодня утром потерпели аварию недалеко от Гвалиора. Самолеты выполняли обычную боевую тренировочную полетную задачу. Один из трех пилотов получил смертельные ранения", - сообщил представитель ВВС в Twitter. Назначено расследование для выяснения причин аварии. Истребители ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 в субботу потерпели крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш. Самолеты вылетели с расположенной в штате авиабазы Гвалиор, где проходили учения. Согласно данным источников, на борту Су-30 находились двое пилотов, в то время как в кабине Mirage 2000 был один летчик. Отмечается, что в связи с ЧП министр обороны Индии Раджнатх Сингх связался с начальником штаба обороны генералом Анилом Чауханом и главнокомандующим ВВС Вивеком Рамом Чаудхари.
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индия
мадхья-прадеш
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в мире, индия, мадхья-прадеш, раджнатх сингх
В мире, Индия, Мадхья-Прадеш, Раджнатх Сингх
11:33 28.01.2023 (обновлено: 11:50 28.01.2023)
 
Один из пилотов разбившихся в Индии истребителей погиб

В Индии погиб один из трех пилотов разбившихся истребителей Су-30 и Mirage 2000

© фото очевидцаНа месте падения двух самолетов ВВС Индии в штате Мадхья-Прадеш
На месте падения двух самолетов ВВС Индии в штате Мадхья-Прадеш
© фото очевидца
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. ВВС Индии подтвердили крушение двух своих истребителей, в результате ЧП погиб один пилот.
"Два истребителя ВВС Индии сегодня утром потерпели аварию недалеко от Гвалиора. Самолеты выполняли обычную боевую тренировочную полетную задачу. Один из трех пилотов получил смертельные ранения", - сообщил представитель ВВС в Twitter.
Назначено расследование для выяснения причин аварии.
Истребители ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 в субботу потерпели крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш. Самолеты вылетели с расположенной в штате авиабазы Гвалиор, где проходили учения. Согласно данным источников, на борту Су-30 находились двое пилотов, в то время как в кабине Mirage 2000 был один летчик.
Отмечается, что в связи с ЧП министр обороны Индии Раджнатх Сингх связался с начальником штаба обороны генералом Анилом Чауханом и главнокомандующим ВВС Вивеком Рамом Чаудхари.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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В миреИндияМадхья-ПрадешРаджнатх Сингх
 
 
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