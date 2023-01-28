https://ria.ru/20230128/pilot-1848071738.html
Один из пилотов разбившихся в Индии истребителей погиб
Один из пилотов разбившихся в Индии истребителей погиб - РИА Новости, 28.01.2023
Один из пилотов разбившихся в Индии истребителей погиб
ВВС Индии подтвердили крушение двух своих истребителей, в результате ЧП погиб один пилот. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T11:33
2023-01-28T11:33
2023-01-28T11:50
в мире
индия
мадхья-прадеш
раджнатх сингх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848073409_4:0:831:465_1920x0_80_0_0_7fd332110f0c32816dcc82f939e08618.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. ВВС Индии подтвердили крушение двух своих истребителей, в результате ЧП погиб один пилот. "Два истребителя ВВС Индии сегодня утром потерпели аварию недалеко от Гвалиора. Самолеты выполняли обычную боевую тренировочную полетную задачу. Один из трех пилотов получил смертельные ранения", - сообщил представитель ВВС в Twitter. Назначено расследование для выяснения причин аварии. Истребители ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 в субботу потерпели крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш. Самолеты вылетели с расположенной в штате авиабазы Гвалиор, где проходили учения. Согласно данным источников, на борту Су-30 находились двое пилотов, в то время как в кабине Mirage 2000 был один летчик. Отмечается, что в связи с ЧП министр обороны Индии Раджнатх Сингх связался с начальником штаба обороны генералом Анилом Чауханом и главнокомандующим ВВС Вивеком Рамом Чаудхари.
https://ria.ru/20230127/vertolet-1847883186.html
индия
мадхья-прадеш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848073409_183:0:803:465_1920x0_80_0_0_82e23545e19de4f53e268615e3d82b11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, мадхья-прадеш, раджнатх сингх
В мире, Индия, Мадхья-Прадеш, Раджнатх Сингх
11:33 28.01.2023 (обновлено: 11:50 28.01.2023)
Один из пилотов разбившихся в Индии истребителей погиб
В Индии погиб один из трех пилотов разбившихся истребителей Су-30 и Mirage 2000