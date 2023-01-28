https://ria.ru/20230128/pavel-1848113827.html
Павел лидирует на выборах президента Чехии с 56,1 процента голосов
Павел лидирует на выборах президента Чехии с 56,1 процента голосов - РИА Новости, 28.01.2023
Павел лидирует на выборах президента Чехии с 56,1 процента голосов
Генерал армии в запасе Петр Павел лидирует с 56,1% голосов во втором туре выборов президента Чехии по итогам подсчета данных на 75% избирательных участков, -... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T17:29
2023-01-28T17:29
2023-01-28T17:29
в мире
чехия
петр павел
андрей бабиш
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ПРАГА, 28 янв - РИА Новости. Генерал армии в запасе Петр Павел лидирует с 56,1% голосов во втором туре выборов президента Чехии по итогам подсчета данных на 75% избирательных участков, - сообщило Чешское статистическое управление. "На втором месте находится экс-премьер Андрей Бабиш, у него 43,9% голосов", - отмечается в сообщении. Второй тур выборов главы чешского государства состоялся 27-28 января. По предварительным данным, явка составила 69,7%. Чтобы победить на выборах, одному из претендентов достаточно получить простое большинство голосов избирателей. Инаугурация нового президента Чехии состоится 8 марта.
https://ria.ru/20230126/dezinformatsiya-1847627227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, петр павел, андрей бабиш
В мире, Чехия, Петр Павел, Андрей Бабиш
Павел лидирует на выборах президента Чехии с 56,1 процента голосов
Генерал в запасе Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 56,1 процента голосов