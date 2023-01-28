https://ria.ru/20230128/park-1848059466.html
В парке "Долина реки Химки" в Москве появились новые зоны отдыха
В парке "Долина реки Химки" в Москве появились новые зоны отдыха - РИА Новости, 28.01.2023
В парке "Долина реки Химки" в Москве появились новые зоны отдыха
Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили удобные пешеходные маршруты и зоны отдыха в парке "Долина реки Химки" на севере столицы, сообщил... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T09:38
2023-01-28T09:38
2023-01-28T09:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839393415_0:269:3163:2048_1920x0_80_0_0_3e583ba7b0d4ba8632dbb1bdc5b96271.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили удобные пешеходные маршруты и зоны отдыха в парке "Долина реки Химки" на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Работы проходили в рамках комплексного благоустройства одной из ключевых вылетных магистралей - Волоколамского шоссе. При разработке проекта приняли решение привести в порядок и прилегающие территории, в том числе парк "Долина реки Химки". Основной задачей было сделать пространство более комфортным и функциональным при минимальном воздействии на природу", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что все воздушные кабельные линии убрали под землю, что позволило улучшить визуальный облик парка и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "Сохранили привычные для жителей пешеходные маршруты, обновили покрытие дорожек, на спусках и подъемах отремонтировали подпорные стенки из габионов, сделали удобные лестницы, организовали уютные зоны отдыха с навесами-перголами", - сообщил Бирюков. Заммэра добавил, что для обеспечения безопасности посетителей установили 13 девятиметровых фонарей и более 100 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Он отметил, что в парке оборудовали четыре детские площадки с современным игровым оборудованием и две спортивные зоны с уличными тренажерами, рассчитанными на любой возраст и уровень подготовки.
https://ria.ru/20230127/moskva-1847760935.html
https://realty.ria.ru/20230127/moskva-1847958906.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839393415_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_c2f01516f36a75bfd6be5af01746c77d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В парке "Долина реки Химки" в Москве появились новые зоны отдыха
В парке "Долина реки Химки" в Москве появились новые зоны отдыха и пешеходные маршруты
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили удобные пешеходные маршруты и зоны отдыха в парке "Долина реки Химки" на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Работы проходили в рамках комплексного благоустройства одной из ключевых вылетных магистралей - Волоколамского шоссе. При разработке проекта приняли решение привести в порядок и прилегающие территории, в том числе парк "Долина реки Химки". Основной задачей было сделать пространство более комфортным и функциональным при минимальном воздействии на природу", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что все воздушные кабельные линии убрали под землю, что позволило улучшить визуальный облик парка и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"Сохранили привычные для жителей пешеходные маршруты, обновили покрытие дорожек, на спусках и подъемах отремонтировали подпорные стенки из габионов, сделали удобные лестницы, организовали уютные зоны отдыха с навесами-перголами", - сообщил Бирюков.
Заммэра добавил, что для обеспечения безопасности посетителей установили 13 девятиметровых фонарей и более 100 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками.
Он отметил, что в парке оборудовали четыре детские площадки с современным игровым оборудованием и две спортивные зоны с уличными тренажерами, рассчитанными на любой возраст и уровень подготовки.