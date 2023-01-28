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В парке "Долина реки Химки" в Москве появились новые зоны отдыха - РИА Новости, 28.01.2023
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В парке "Долина реки Химки" в Москве появились новые зоны отдыха
В парке "Долина реки Химки" в Москве появились новые зоны отдыха - РИА Новости, 28.01.2023
В парке "Долина реки Химки" в Москве появились новые зоны отдыха
Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили удобные пешеходные маршруты и зоны отдыха в парке "Долина реки Химки" на севере столицы, сообщил... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T09:38
2023-01-28T09:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили удобные пешеходные маршруты и зоны отдыха в парке "Долина реки Химки" на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Работы проходили в рамках комплексного благоустройства одной из ключевых вылетных магистралей - Волоколамского шоссе. При разработке проекта приняли решение привести в порядок и прилегающие территории, в том числе парк "Долина реки Химки". Основной задачей было сделать пространство более комфортным и функциональным при минимальном воздействии на природу", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что все воздушные кабельные линии убрали под землю, что позволило улучшить визуальный облик парка и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "Сохранили привычные для жителей пешеходные маршруты, обновили покрытие дорожек, на спусках и подъемах отремонтировали подпорные стенки из габионов, сделали удобные лестницы, организовали уютные зоны отдыха с навесами-перголами", - сообщил Бирюков. Заммэра добавил, что для обеспечения безопасности посетителей установили 13 девятиметровых фонарей и более 100 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Он отметил, что в парке оборудовали четыре детские площадки с современным игровым оборудованием и две спортивные зоны с уличными тренажерами, рассчитанными на любой возраст и уровень подготовки.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
09:38 28.01.2023
 
В парке "Долина реки Химки" в Москве появились новые зоны отдыха

В парке "Долина реки Химки" в Москве появились новые зоны отдыха и пешеходные маршруты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкБелка в кормушке
Белка в кормушке - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили удобные пешеходные маршруты и зоны отдыха в парке "Долина реки Химки" на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Работы проходили в рамках комплексного благоустройства одной из ключевых вылетных магистралей - Волоколамского шоссе. При разработке проекта приняли решение привести в порядок и прилегающие территории, в том числе парк "Долина реки Химки". Основной задачей было сделать пространство более комфортным и функциональным при минимальном воздействии на природу", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что все воздушные кабельные линии убрали под землю, что позволило улучшить визуальный облик парка и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"Сохранили привычные для жителей пешеходные маршруты, обновили покрытие дорожек, на спусках и подъемах отремонтировали подпорные стенки из габионов, сделали удобные лестницы, организовали уютные зоны отдыха с навесами-перголами", - сообщил Бирюков.
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Заммэра добавил, что для обеспечения безопасности посетителей установили 13 девятиметровых фонарей и более 100 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками.
Он отметил, что в парке оборудовали четыре детские площадки с современным игровым оборудованием и две спортивные зоны с уличными тренажерами, рассчитанными на любой возраст и уровень подготовки.
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