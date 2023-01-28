https://ria.ru/20230128/park-1848059466.html

В парке "Долина реки Химки" в Москве появились новые зоны отдыха

В парке "Долина реки Химки" в Москве появились новые зоны отдыха - РИА Новости, 28.01.2023

В парке "Долина реки Химки" в Москве появились новые зоны отдыха

Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили удобные пешеходные маршруты и зоны отдыха в парке "Долина реки Химки" на севере столицы, сообщил... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T09:38

2023-01-28T09:38

2023-01-28T09:38

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили удобные пешеходные маршруты и зоны отдыха в парке "Долина реки Химки" на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Работы проходили в рамках комплексного благоустройства одной из ключевых вылетных магистралей - Волоколамского шоссе. При разработке проекта приняли решение привести в порядок и прилегающие территории, в том числе парк "Долина реки Химки". Основной задачей было сделать пространство более комфортным и функциональным при минимальном воздействии на природу", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что все воздушные кабельные линии убрали под землю, что позволило улучшить визуальный облик парка и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "Сохранили привычные для жителей пешеходные маршруты, обновили покрытие дорожек, на спусках и подъемах отремонтировали подпорные стенки из габионов, сделали удобные лестницы, организовали уютные зоны отдыха с навесами-перголами", - сообщил Бирюков. Заммэра добавил, что для обеспечения безопасности посетителей установили 13 девятиметровых фонарей и более 100 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Он отметил, что в парке оборудовали четыре детские площадки с современным игровым оборудованием и две спортивные зоны с уличными тренажерами, рассчитанными на любой возраст и уровень подготовки.

https://ria.ru/20230127/moskva-1847760935.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы