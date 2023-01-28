14:04 28.01.2023 (обновлено: 15:17 28.01.2023)
СМИ: США хотят поменять стратегию поставок оружия Украине
NYT: власти США сделали вывод о необходимости поменять стратегию по вооружению Украины
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники начали обсуждать необходимость изменения стратегии по вооружению Украины, пишут обозреватели Джулиан Барнс и Эрик Шмитт в статье для The New York Times.
"Американские правительственные аналитики начали год с прогноза тупика как вероятного исхода конфликта к 2023 году. Обеспокоенные тем, что замороженный конфликт выгоден России, США и их союзники в последние недели начали более серьезные дискуссии о том, как изменить динамику боевых действий в пользу Украины", — говорится в материале
Обозреватели отметили, что большую часть первого года конфликта Россия и Украина сражались с помощью артиллерии, а также танков, но самым важным вооружением для ВСУ они назвали быстроходные боевые бронированные машины.
"На следующем этапе конфликта украинские военные будут нацеливаться на линии окопов российских подразделений. Прорвать эти линии — это не просто перебросить батальон танков через траншеи. Для этого требуется скоординированная атака, в ходе которой пехота обозначает цели, танки ведут огонь по этим позициям, а артиллерия обеспечивает прикрытие и поддержку", — утверждают авторы.
Они отметили, что такие общевойсковые маневры — основа боевых операций и подготовки военных в армии США.
Ссылаясь на военных аналитиков, обозреватели заявили, что ключевой частью недавних поставок Запада могут быть 109 боевых машин Bradley, которые отправляют Соединенные Штаты, а также большое количество артиллерийских орудий от европейских союзников.
Соединенные Штаты не хотели отправлять Украине сложные новые системы вооружений, требующие нового обучения, опасаясь потенциальной эскалации конфликта с Москвой, но теперь в Вашингтоне по-другому смотрят на это решение, отметили авторы.
После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
Вчера, 13:03Украина хочет получить 24 истребителя от Запада