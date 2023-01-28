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СМИ: США хотят поменять стратегию поставок оружия Украине - РИА Новости, 28.01.2023
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СМИ: США хотят поменять стратегию поставок оружия Украине
СМИ: США хотят поменять стратегию поставок оружия Украине - РИА Новости, 28.01.2023
СМИ: США хотят поменять стратегию поставок оружия Украине
Соединенные Штаты и их союзники начали обсуждать необходимость изменения стратегии по вооружению Украины, пишут обозреватели Джулиан Барнс и Эрик Шмитт в статье РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T14:04
2023-01-28T15:17
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
нато
в мире
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники начали обсуждать необходимость изменения стратегии по вооружению Украины, пишут обозреватели Джулиан Барнс и Эрик Шмитт в статье для The New York Times."Американские правительственные аналитики начали год с прогноза тупика как вероятного исхода конфликта к 2023 году. Обеспокоенные тем, что замороженный конфликт выгоден России, США и их союзники в последние недели начали более серьезные дискуссии о том, как изменить динамику боевых действий в пользу Украины", — говорится в материалеОбозреватели отметили, что большую часть первого года конфликта Россия и Украина сражались с помощью артиллерии, а также танков, но самым важным вооружением для ВСУ они назвали быстроходные боевые бронированные машины.Они отметили, что такие общевойсковые маневры — основа боевых операций и подготовки военных в армии США.Ссылаясь на военных аналитиков, обозреватели заявили, что ключевой частью недавних поставок Запада могут быть 109 боевых машин Bradley, которые отправляют Соединенные Штаты, а также большое количество артиллерийских орудий от европейских союзников.Соединенные Штаты не хотели отправлять Украине сложные новые системы вооружений, требующие нового обучения, опасаясь потенциальной эскалации конфликта с Москвой, но теперь в Вашингтоне по-другому смотрят на это решение, отметили авторы.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
https://ria.ru/20230128/uklonist-1848083505.html
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украина, россия, сша, вооруженные силы украины, нато, в мире
Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
14:04 28.01.2023 (обновлено: 15:17 28.01.2023)
 
СМИ: США хотят поменять стратегию поставок оружия Украине

NYT: власти США сделали вывод о необходимости поменять стратегию по вооружению Украины

© Фото : Public domainБоевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Фото : Public domain
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники начали обсуждать необходимость изменения стратегии по вооружению Украины, пишут обозреватели Джулиан Барнс и Эрик Шмитт в статье для The New York Times.
"Американские правительственные аналитики начали год с прогноза тупика как вероятного исхода конфликта к 2023 году. Обеспокоенные тем, что замороженный конфликт выгоден России, США и их союзники в последние недели начали более серьезные дискуссии о том, как изменить динамику боевых действий в пользу Украины", — говорится в материале
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Обозреватели отметили, что большую часть первого года конфликта Россия и Украина сражались с помощью артиллерии, а также танков, но самым важным вооружением для ВСУ они назвали быстроходные боевые бронированные машины.

"На следующем этапе конфликта украинские военные будут нацеливаться на линии окопов российских подразделений. Прорвать эти линии — это не просто перебросить батальон танков через траншеи. Для этого требуется скоординированная атака, в ходе которой пехота обозначает цели, танки ведут огонь по этим позициям, а артиллерия обеспечивает прикрытие и поддержку", — утверждают авторы.

Они отметили, что такие общевойсковые маневры — основа боевых операций и подготовки военных в армии США.
Ссылаясь на военных аналитиков, обозреватели заявили, что ключевой частью недавних поставок Запада могут быть 109 боевых машин Bradley, которые отправляют Соединенные Штаты, а также большое количество артиллерийских орудий от европейских союзников.
Соединенные Штаты не хотели отправлять Украине сложные новые системы вооружений, требующие нового обучения, опасаясь потенциальной эскалации конфликта с Москвой, но теперь в Вашингтоне по-другому смотрят на это решение, отметили авторы.
После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Вчера, 13:03
Украина хочет получить 24 истребителя от Запада
 
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