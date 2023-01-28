https://ria.ru/20230128/oruzhie-1848088620.html

СМИ: США хотят поменять стратегию поставок оружия Украине

СМИ: США хотят поменять стратегию поставок оружия Украине - РИА Новости, 28.01.2023

СМИ: США хотят поменять стратегию поставок оружия Украине

Соединенные Штаты и их союзники начали обсуждать необходимость изменения стратегии по вооружению Украины, пишут обозреватели Джулиан Барнс и Эрик Шмитт в статье РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T14:04

2023-01-28T14:04

2023-01-28T15:17

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники начали обсуждать необходимость изменения стратегии по вооружению Украины, пишут обозреватели Джулиан Барнс и Эрик Шмитт в статье для The New York Times."Американские правительственные аналитики начали год с прогноза тупика как вероятного исхода конфликта к 2023 году. Обеспокоенные тем, что замороженный конфликт выгоден России, США и их союзники в последние недели начали более серьезные дискуссии о том, как изменить динамику боевых действий в пользу Украины", — говорится в материалеОбозреватели отметили, что большую часть первого года конфликта Россия и Украина сражались с помощью артиллерии, а также танков, но самым важным вооружением для ВСУ они назвали быстроходные боевые бронированные машины.Они отметили, что такие общевойсковые маневры — основа боевых операций и подготовки военных в армии США.Ссылаясь на военных аналитиков, обозреватели заявили, что ключевой частью недавних поставок Запада могут быть 109 боевых машин Bradley, которые отправляют Соединенные Штаты, а также большое количество артиллерийских орудий от европейских союзников.Соединенные Штаты не хотели отправлять Украине сложные новые системы вооружений, требующие нового обучения, опасаясь потенциальной эскалации конфликта с Москвой, но теперь в Вашингтоне по-другому смотрят на это решение, отметили авторы.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20230128/uklonist-1848083505.html

https://ria.ru/20230128/istrebiteli-1848083068.html

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украина, россия, сша, вооруженные силы украины, нато, в мире