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Генсек ООН осудил теракт в Иерусалиме - РИА Новости, 28.01.2023
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Генсек ООН осудил теракт в Иерусалиме
Генсек ООН осудил теракт в Иерусалиме - РИА Новости, 28.01.2023
Генсек ООН осудил теракт в Иерусалиме
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в Иерусалиме, призвал стороны проявлять сдержанность, говорится в комментарии его официального представителя Стефана... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T00:26
2023-01-28T00:26
иерусалим
в мире
израиль
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
восточный иерусалим
оон
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ООН, 28 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в Иерусалиме, призвал стороны проявлять сдержанность, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика.По его словам, генсек глубоко обеспокоен нынешней эскалацией насилия в Израиле и на оккупированной палестинской территории. "Сейчас момент, чтобы проявить максимальную сдержанность", - добавил он.В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее полиция уточнили, что погибших - семеро. Израильские СМИ также опубликовали фотографию человека, предположительно устроившего стрельбу, им, по данным израильского телеканала i24NEWS, оказался Фади Айаш, который, как утверждается, на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве Яаков в восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибло 10 палестинцев.
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иерусалим, в мире, израиль, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, восточный иерусалим, оон
Иерусалим, В мире, Израиль, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, Восточный Иерусалим, ООН
00:26 28.01.2023
 
Генсек ООН осудил теракт в Иерусалиме

Дюжаррик: генсек ООН осудил теракт в Иерусалиме и призвал стороны проявлять сдержанность

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в Иерусалиме, призвал стороны проявлять сдержанность, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнее террористическое нападение, совершенное палестинцем возле синагоги в Иерусалиме, в результате которого погибли по меньшей мере семь израильтян и несколько человек получили ранения", - отметил Дюжаррик.
По его словам, генсек глубоко обеспокоен нынешней эскалацией насилия в Израиле и на оккупированной палестинской территории. "Сейчас момент, чтобы проявить максимальную сдержанность", - добавил он.
В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее полиция уточнили, что погибших - семеро. Израильские СМИ также опубликовали фотографию человека, предположительно устроившего стрельбу, им, по данным израильского телеканала i24NEWS, оказался Фади Айаш, который, как утверждается, на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве Яаков в восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибло 10 палестинцев.
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ИерусалимВ миреИзраильСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешВосточный ИерусалимООН
 
 
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