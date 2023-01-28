https://ria.ru/20230128/oon-1848037912.html

Генсек ООН осудил теракт в Иерусалиме

Генсек ООН осудил теракт в Иерусалиме - РИА Новости, 28.01.2023

Генсек ООН осудил теракт в Иерусалиме

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в Иерусалиме, призвал стороны проявлять сдержанность, говорится в комментарии его официального представителя Стефана... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T00:26

2023-01-28T00:26

2023-01-28T00:26

иерусалим

в мире

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антониу гутерреш

восточный иерусалим

оон

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ООН, 28 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в Иерусалиме, призвал стороны проявлять сдержанность, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика.По его словам, генсек глубоко обеспокоен нынешней эскалацией насилия в Израиле и на оккупированной палестинской территории. "Сейчас момент, чтобы проявить максимальную сдержанность", - добавил он.В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее полиция уточнили, что погибших - семеро. Израильские СМИ также опубликовали фотографию человека, предположительно устроившего стрельбу, им, по данным израильского телеканала i24NEWS, оказался Фади Айаш, который, как утверждается, на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве Яаков в восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибло 10 палестинцев.

https://ria.ru/20230127/kosachev-1848034597.html

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израиль

восточный иерусалим

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