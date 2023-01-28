Генсек ООН осудил теракт в Иерусалиме
Дюжаррик: генсек ООН осудил теракт в Иерусалиме и призвал стороны проявлять сдержанность
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 28 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в Иерусалиме, призвал стороны проявлять сдержанность, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнее террористическое нападение, совершенное палестинцем возле синагоги в Иерусалиме, в результате которого погибли по меньшей мере семь израильтян и несколько человек получили ранения", - отметил Дюжаррик.
По его словам, генсек глубоко обеспокоен нынешней эскалацией насилия в Израиле и на оккупированной палестинской территории. "Сейчас момент, чтобы проявить максимальную сдержанность", - добавил он.
В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее полиция уточнили, что погибших - семеро. Израильские СМИ также опубликовали фотографию человека, предположительно устроившего стрельбу, им, по данным израильского телеканала i24NEWS, оказался Фади Айаш, который, как утверждается, на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве Яаков в восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибло 10 палестинцев.