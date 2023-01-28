https://ria.ru/20230128/obstrely-1848061672.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 28.01.2023
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 08.55 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T10:01
2023-01-28T10:01
2023-01-28T10:12
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска в 08.55 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.55 - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
10:01 28.01.2023 (обновлено: 10:12 28.01.2023)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три натовских снаряда