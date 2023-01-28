https://ria.ru/20230128/obstrel-1848150382.html

Украинские войска обстреляли Иловайск из РСЗО

Украинские войска обстреляли Иловайск из РСЗО - РИА Новости, 28.01.2023

Украинские войска обстреляли Иловайск из РСЗО

Украинские войска обстреляли Иловайск из РСЗО, выпустив за 10 минут семь ракет, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T23:44

2023-01-28T23:44

2023-01-28T23:44

специальная военная операция на украине

в мире

иловайск

донецкая народная республика

сцкк

константиновка

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Иловайск из РСЗО, выпустив за 10 минут семь ракет, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 23.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Константиновка – населенный пункт Иловайск: выпущено четыре ракеты из РСЗО; 23.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Константиновка – населенный пункт Иловайск: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

иловайск

донецкая народная республика

константиновка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иловайск, донецкая народная республика, сцкк, константиновка