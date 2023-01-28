https://ria.ru/20230128/obstrel-1848150382.html
Украинские войска обстреляли Иловайск из РСЗО
Украинские войска обстреляли Иловайск из РСЗО - РИА Новости, 28.01.2023
Украинские войска обстреляли Иловайск из РСЗО
Украинские войска обстреляли Иловайск из РСЗО, выпустив за 10 минут семь ракет, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T23:44
2023-01-28T23:44
2023-01-28T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
иловайск
донецкая народная республика
сцкк
константиновка
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Иловайск из РСЗО, выпустив за 10 минут семь ракет, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 23.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Константиновка – населенный пункт Иловайск: выпущено четыре ракеты из РСЗО; 23.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Константиновка – населенный пункт Иловайск: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
иловайск
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иловайск, донецкая народная республика, сцкк, константиновка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иловайск, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Константиновка
Украинские войска обстреляли Иловайск из РСЗО
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили семь ракет из РСЗО по Иловайску