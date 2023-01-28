https://ria.ru/20230128/obstrel-1848149484.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.01.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T23:11

2023-01-28T23:11

2023-01-28T23:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

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украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20.35 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 20.45 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230128/spetsoperatsiya-1848109128.html

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