https://ria.ru/20230128/obstrel-1848149484.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.01.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T23:11
2023-01-28T23:11
2023-01-28T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_0:60:3060:1781_1920x0_80_0_0_7ea7b8b322d6aa6910813c6af991c52d.jpg
ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20.35 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 20.45 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230128/spetsoperatsiya-1848109128.html
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_e1394f7be785cb47c8f360f41a8516ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой десять снарядов натовского калибра