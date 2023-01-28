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Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 28.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска за 40 минут выпустили 6 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T21:03
2023-01-28T21:03
2023-01-28T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 6 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.52 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 20.37 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
куйбышевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кировский район Донецка после обстрела ВСУ
Кировский район Донецка после обстрела ВСУ
2023-01-28T21:03
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
21:03 28.01.2023 (обновлено: 21:06 28.01.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили до Донецку шесть 155-миллиметровым снарядов