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Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 28.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска за 40 минут выпустили 6 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T21:03

2023-01-28T21:03

2023-01-28T21:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 6 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.52 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 20.37 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, видео