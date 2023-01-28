https://ria.ru/20230128/obstrel-1848115745.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку - РИА Новости, 28.01.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку

Украинские войска за 24 минуты выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T17:45

2023-01-28T17:45

2023-01-28T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска за 24 минуты выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущены шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущены восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.04 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы): выпущены восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.Мэр Горловки Иван Приходько ранее в субботу сообщал о прилетах украинских снарядов около школы искусств.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230128/tanki-1848095687.html

https://ria.ru/20230128/ssha-1848113346.html

горловка

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, макеевка, донецкая народная республика, сцкк