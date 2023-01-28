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Украинские войска за сутки выпустили 30 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 28.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/obstrel-1848062739.html
Украинские войска за сутки выпустили 30 снарядов по Херсонской области
Украинские войска за сутки выпустили 30 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 28.01.2023
Украинские войска за сутки выпустили 30 снарядов по Херсонской области
На протяжении суток украинские войска расстреливали из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру левобережных городов Херсонской области Новая Каховка и... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T10:14
2023-01-28T10:14
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 янв – РИА Новости. На протяжении суток украинские войска расстреливали из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру левобережных городов Херсонской области Новая Каховка и Алёшки, а также окрестных сел, выпустив по ним в общей сложности 30 снарядов, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера в течении дня ВСУ выпустили по городу Новая Каховка 4 снаряда из ствольной артиллерии. По селу Корсунка - 3 снаряда из ствольной артиллерии. По селу Днепряны выпустили 5 снарядов из ствольной артиллерии.… В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городе Алёшки, городе Каховка, селе Казачьи Лагеря, селе Рыбачье, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб По его словам, "жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются".
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херсонская область
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в мире, херсонская область , новая каховка, каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Вооруженные силы Украины
10:14 28.01.2023
 
Украинские войска за сутки выпустили 30 снарядов по Херсонской области

ВСУ в течение суток обстреливали Новую Каховку и Алешки в Херсонской области из артиллерии

© Фото : Администрация Новой Каховки/TelegramПоследствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Фото : Администрация Новой Каховки/Telegram
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 янв – РИА Новости. На протяжении суток украинские войска расстреливали из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру левобережных городов Херсонской области Новая Каховка и Алёшки, а также окрестных сел, выпустив по ним в общей сложности 30 снарядов, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных служб региона.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера в течении дня ВСУ выпустили по городу Новая Каховка 4 снаряда из ствольной артиллерии. По селу Корсунка - 3 снаряда из ствольной артиллерии. По селу Днепряны выпустили 5 снарядов из ствольной артиллерии.… В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городе Алёшки, городе Каховка, селе Казачьи Лагеря, селе Рыбачье, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб
По его словам, "жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются".
Последствия обстрела ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 13:14Специальная военная операция на Украине
ВСУ в течение суток обстреляли шесть городов и сел Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьНовая КаховкаКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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