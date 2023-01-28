https://ria.ru/20230128/obstrel-1848062739.html

Украинские войска за сутки выпустили 30 снарядов по Херсонской области

Украинские войска за сутки выпустили 30 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 28.01.2023

Украинские войска за сутки выпустили 30 снарядов по Херсонской области

На протяжении суток украинские войска расстреливали из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру левобережных городов Херсонской области Новая Каховка и... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T10:14

2023-01-28T10:14

2023-01-28T10:14

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

новая каховка

каховка

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847526790_0:183:960:723_1920x0_80_0_0_50c43b3882e8f9603415dd31824327bf.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 янв – РИА Новости. На протяжении суток украинские войска расстреливали из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру левобережных городов Херсонской области Новая Каховка и Алёшки, а также окрестных сел, выпустив по ним в общей сложности 30 снарядов, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера в течении дня ВСУ выпустили по городу Новая Каховка 4 снаряда из ствольной артиллерии. По селу Корсунка - 3 снаряда из ствольной артиллерии. По селу Днепряны выпустили 5 снарядов из ствольной артиллерии.… В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городе Алёшки, городе Каховка, селе Казачьи Лагеря, селе Рыбачье, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб По его словам, "жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются".

https://ria.ru/20230127/obstrel-1847842093.html

херсонская область

новая каховка

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , новая каховка, каховка, вооруженные силы украины