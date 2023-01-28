https://ria.ru/20230128/obstrel-1848055653.html

ВСУ обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS

ВСУ обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 28.01.2023

ВСУ обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T08:58

2023-01-28T08:58

2023-01-28T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

новоайдар

луганская народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).РСЗО HIMARS разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет до 80 километров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230128/britaniya-1848044503.html

новоайдар

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, новоайдар, луганская народная республика, вооруженные силы украины, сцкк