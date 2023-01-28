https://ria.ru/20230128/obstrel-1848055653.html
ВСУ обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS
ВСУ обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 28.01.2023
ВСУ обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T08:58
2023-01-28T08:58
2023-01-28T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
новоайдар
луганская народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).РСЗО HIMARS разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет до 80 километров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230128/britaniya-1848044503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новоайдар, луганская народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новоайдар, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
08:58 28.01.2023 (обновлено: 10:52 28.01.2023)
ВСУ обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS
ВСУ выпустили по Новоайдару четыре ракеты из HIMARS