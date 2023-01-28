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ВСУ обстреляли зернохранилище в Новоалександровке в ЛНР - РИА Новости, 28.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/obstrel-1848049536.html
ВСУ обстреляли зернохранилище в Новоалександровке в ЛНР
ВСУ обстреляли зернохранилище в Новоалександровке в ЛНР - РИА Новости, 28.01.2023
ВСУ обстреляли зернохранилище в Новоалександровке в ЛНР
Зернохранилище, ангары и сельхозтехника были повреждены в пятницу при обстреле Новоалександровки в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T07:36
2023-01-28T07:38
специальная военная операция на украине
сша
луганская народная республика
украина
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bae systems
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Зернохранилище, ангары и сельхозтехника были повреждены в пятницу при обстреле Новоалександровки в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в пятницу ведомство зафиксировало обстрел Новоалександровки со стороны украинских войск с применением РСЗО HIMARS. "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел по населенному пункту Новоалександровка с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). В результате обстрела повреждено зернохранилище, два ангара и сельскохозяйственная техника аграрного предприятия", - говорится в сводке ведомства за минувшие сутки, опубликованной в Telegram-канале представительства. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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сша
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сша, луганская народная республика, украина, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, США, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
07:36 28.01.2023 (обновлено: 07:38 28.01.2023)
 
ВСУ обстреляли зернохранилище в Новоалександровке в ЛНР

В Новоалександровке в ЛНР при обстреле ВСУ было повреждено зернохранилище

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСпасатель на месте обстрелов со стороны ВСУ
Спасатель на месте обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Спасатель на месте обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Зернохранилище, ангары и сельхозтехника были повреждены в пятницу при обстреле Новоалександровки в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в пятницу ведомство зафиксировало обстрел Новоалександровки со стороны украинских войск с применением РСЗО HIMARS.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел по населенному пункту Новоалександровка с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). В результате обстрела повреждено зернохранилище, два ангара и сельскохозяйственная техника аграрного предприятия", - говорится в сводке ведомства за минувшие сутки, опубликованной в Telegram-канале представительства.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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