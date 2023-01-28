https://ria.ru/20230128/obstrel-1848049536.html

ВСУ обстреляли зернохранилище в Новоалександровке в ЛНР

ВСУ обстреляли зернохранилище в Новоалександровке в ЛНР - РИА Новости, 28.01.2023

ВСУ обстреляли зернохранилище в Новоалександровке в ЛНР

Зернохранилище, ангары и сельхозтехника были повреждены в пятницу при обстреле Новоалександровки в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T07:36

2023-01-28T07:36

2023-01-28T07:38

специальная военная операция на украине

сша

луганская народная республика

украина

сцкк

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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Зернохранилище, ангары и сельхозтехника были повреждены в пятницу при обстреле Новоалександровки в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в пятницу ведомство зафиксировало обстрел Новоалександровки со стороны украинских войск с применением РСЗО HIMARS. "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел по населенному пункту Новоалександровка с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). В результате обстрела повреждено зернохранилище, два ангара и сельскохозяйственная техника аграрного предприятия", - говорится в сводке ведомства за минувшие сутки, опубликованной в Telegram-канале представительства. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230125/donbass-1847394945.html

сша

луганская народная республика

украина

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сша, луганская народная республика, украина, сцкк, bae systems, lockheed martin