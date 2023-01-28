https://ria.ru/20230128/nato-1848087903.html
Турецкая компания разработает ПО для штабов НАТО, сообщили СМИ
Турецкая компания разработает ПО для штабов НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2023
Турецкая компания разработает ПО для штабов НАТО, сообщили СМИ
Турецкая компания разрабатывает программное обеспечение для передачи разведданных между всеми штабами и базами НАТО, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T13:58
2023-01-28T13:58
2023-01-28T13:58
в мире
турция
исмаил демир
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
АНКАРА, 28 янв – РИА Новости. Турецкая компания разрабатывает программное обеспечение для передачи разведданных между всеми штабами и базами НАТО, передает агентство Anadolu. "Турецкая оборонная компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) будет заниматься разработкой программного обеспечения для передачи разведданных между всеми штабами и базами НАТО", - передает агентство. Сообщается, что программным обеспечением будут пользоваться все штабы и базы альянса. Ожидается, что на реализацию проекта потребуется около 3,5 лет. Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что турецкий оборонно-промышленный комплекс за последние годы добился весомых успехов, резко снизив зависимость страны от импорта оборонной продукции и зарекомендовав себя в качестве крупного экспортёра, в том числе в области программного обеспечения. По его словам, благодаря мощной информационной базе турецкие разработчики добились успеха на международной арене. "Уверен, что оборонная промышленность продолжит вносить вклад в экспортные цели Турции, предлагая решения и продукцию с высокой добавленной стоимостью", - отметил Демир, слова которого приводит Anadolu.
https://ria.ru/20230126/robot-1847486160.html
https://ria.ru/20230110/oruzhie-1843889722.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a357ff4dcda493d47a8533d213716bbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, исмаил демир, нато
В мире, Турция, Исмаил Демир, НАТО
Турецкая компания разработает ПО для штабов НАТО, сообщили СМИ
Anadolu: турецкая компания разработает ПО для передачи разведданных между штабами НАТО
АНКАРА, 28 янв – РИА Новости.
Турецкая компания разрабатывает программное обеспечение для передачи разведданных между всеми штабами и базами НАТО, передает агентство Anadolu
.
"Турецкая оборонная компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) будет заниматься разработкой программного обеспечения для передачи разведданных между всеми штабами и базами НАТО", - передает агентство.
Сообщается, что программным обеспечением будут пользоваться все штабы и базы альянса.
Ожидается, что на реализацию проекта потребуется около 3,5 лет.
Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир
сообщил, что турецкий оборонно-промышленный комплекс за последние годы добился весомых успехов, резко снизив зависимость страны от импорта оборонной продукции и зарекомендовав себя в качестве крупного экспортёра, в том числе в области программного обеспечения.
По его словам, благодаря мощной информационной базе турецкие разработчики добились успеха на международной арене. "Уверен, что оборонная промышленность продолжит вносить вклад в экспортные цели Турции, предлагая решения и продукцию с высокой добавленной стоимостью", - отметил Демир, слова которого приводит Anadolu.