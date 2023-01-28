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Турецкая компания разработает ПО для штабов НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2023
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Турецкая компания разработает ПО для штабов НАТО, сообщили СМИ
Турецкая компания разработает ПО для штабов НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2023
Турецкая компания разработает ПО для штабов НАТО, сообщили СМИ
Турецкая компания разрабатывает программное обеспечение для передачи разведданных между всеми штабами и базами НАТО, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T13:58
2023-01-28T13:58
в мире
турция
исмаил демир
нато
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АНКАРА, 28 янв – РИА Новости. Турецкая компания разрабатывает программное обеспечение для передачи разведданных между всеми штабами и базами НАТО, передает агентство Anadolu. "Турецкая оборонная компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) будет заниматься разработкой программного обеспечения для передачи разведданных между всеми штабами и базами НАТО", - передает агентство. Сообщается, что программным обеспечением будут пользоваться все штабы и базы альянса. Ожидается, что на реализацию проекта потребуется около 3,5 лет. Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что турецкий оборонно-промышленный комплекс за последние годы добился весомых успехов, резко снизив зависимость страны от импорта оборонной продукции и зарекомендовав себя в качестве крупного экспортёра, в том числе в области программного обеспечения. По его словам, благодаря мощной информационной базе турецкие разработчики добились успеха на международной арене. "Уверен, что оборонная промышленность продолжит вносить вклад в экспортные цели Турции, предлагая решения и продукцию с высокой добавленной стоимостью", - отметил Демир, слова которого приводит Anadolu.
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в мире, турция, исмаил демир, нато
В мире, Турция, Исмаил Демир, НАТО
13:58 28.01.2023
 
Турецкая компания разработает ПО для штабов НАТО, сообщили СМИ

Anadolu: турецкая компания разработает ПО для передачи разведданных между штабами НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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АНКАРА, 28 янв – РИА Новости. Турецкая компания разрабатывает программное обеспечение для передачи разведданных между всеми штабами и базами НАТО, передает агентство Anadolu.
"Турецкая оборонная компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) будет заниматься разработкой программного обеспечения для передачи разведданных между всеми штабами и базами НАТО", - передает агентство.
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Сообщается, что программным обеспечением будут пользоваться все штабы и базы альянса.
Ожидается, что на реализацию проекта потребуется около 3,5 лет.
Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что турецкий оборонно-промышленный комплекс за последние годы добился весомых успехов, резко снизив зависимость страны от импорта оборонной продукции и зарекомендовав себя в качестве крупного экспортёра, в том числе в области программного обеспечения.
По его словам, благодаря мощной информационной базе турецкие разработчики добились успеха на международной арене. "Уверен, что оборонная промышленность продолжит вносить вклад в экспортные цели Турции, предлагая решения и продукцию с высокой добавленной стоимостью", - отметил Демир, слова которого приводит Anadolu.
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В миреТурцияИсмаил ДемирНАТО
 
 
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