https://ria.ru/20230128/nato-1848087903.html

Турецкая компания разработает ПО для штабов НАТО, сообщили СМИ

Турецкая компания разработает ПО для штабов НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2023

Турецкая компания разработает ПО для штабов НАТО, сообщили СМИ

Турецкая компания разрабатывает программное обеспечение для передачи разведданных между всеми штабами и базами НАТО, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T13:58

2023-01-28T13:58

2023-01-28T13:58

в мире

турция

исмаил демир

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg

АНКАРА, 28 янв – РИА Новости. Турецкая компания разрабатывает программное обеспечение для передачи разведданных между всеми штабами и базами НАТО, передает агентство Anadolu. "Турецкая оборонная компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) будет заниматься разработкой программного обеспечения для передачи разведданных между всеми штабами и базами НАТО", - передает агентство. Сообщается, что программным обеспечением будут пользоваться все штабы и базы альянса. Ожидается, что на реализацию проекта потребуется около 3,5 лет. Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что турецкий оборонно-промышленный комплекс за последние годы добился весомых успехов, резко снизив зависимость страны от импорта оборонной продукции и зарекомендовав себя в качестве крупного экспортёра, в том числе в области программного обеспечения. По его словам, благодаря мощной информационной базе турецкие разработчики добились успеха на международной арене. "Уверен, что оборонная промышленность продолжит вносить вклад в экспортные цели Турции, предлагая решения и продукцию с высокой добавленной стоимостью", - отметил Демир, слова которого приводит Anadolu.

https://ria.ru/20230126/robot-1847486160.html

https://ria.ru/20230110/oruzhie-1843889722.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, исмаил демир, нато