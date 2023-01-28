https://ria.ru/20230128/mtsd-2-1848037672.html

На центральном участке МЦД-2 изменится график движения поездов

На центральном участке МЦД-2 изменится график движения поездов - РИА Новости, 28.01.2023

На центральном участке МЦД-2 изменится график движения поездов

График поездов на участке Каланчевская – Курский вокзал вторых Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) изменяется в эти выходные из-за путевых работ,... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T00:16

2023-01-28T00:16

2023-01-28T00:34

ржд

нахабино

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. График поездов на участке Каланчевская – Курский вокзал вторых Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) изменяется в эти выходные из-за путевых работ, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Технологические "окна" необходимы для путевых работ из-за запуска МЦД-4. Они назначены в выходные дни - с 01.30 мск 28 января до 04.30 мск 30 января - когда пассажиропоток минимален, чтобы сохранить объемы движения в будни. Движение на участке Каланчевская – Курский вокзал будет организовано в реверсивном режиме по одному пути. При этом курсирование поездов МЦД-2 на участке временно приостановлено. Они и часть электричек Рижского, Курского направлений проследуют укороченным маршрутом: от Нахабина до станций Стрешнево, Дмитровская и Рижского вокзала; от Подольска до Курского вокзала. Для пригородных поездов дальних маршрутов сквозной проезд на участке Каланчевская – Курский вокзал сохранится. Часть поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений будет выведена из расписания, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Компания просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

https://radiosputnik.ria.ru/20230109/mtsd-1843628289.html

https://ria.ru/20221223/moskva-1840806018.html

нахабино

подольск

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ржд, нахабино, подольск