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На центральном участке МЦД-2 изменится график движения поездов - РИА Новости, 28.01.2023
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На центральном участке МЦД-2 изменится график движения поездов
На центральном участке МЦД-2 изменится график движения поездов - РИА Новости, 28.01.2023
На центральном участке МЦД-2 изменится график движения поездов
График поездов на участке Каланчевская – Курский вокзал вторых Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) изменяется в эти выходные из-за путевых работ,... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T00:16
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. График поездов на участке Каланчевская – Курский вокзал вторых Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) изменяется в эти выходные из-за путевых работ, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Технологические "окна" необходимы для путевых работ из-за запуска МЦД-4. Они назначены в выходные дни - с 01.30 мск 28 января до 04.30 мск 30 января - когда пассажиропоток минимален, чтобы сохранить объемы движения в будни. Движение на участке Каланчевская – Курский вокзал будет организовано в реверсивном режиме по одному пути. При этом курсирование поездов МЦД-2 на участке временно приостановлено. Они и часть электричек Рижского, Курского направлений проследуют укороченным маршрутом: от Нахабина до станций Стрешнево, Дмитровская и Рижского вокзала; от Подольска до Курского вокзала. Для пригородных поездов дальних маршрутов сквозной проезд на участке Каланчевская – Курский вокзал сохранится. Часть поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений будет выведена из расписания, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Компания просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.
https://radiosputnik.ria.ru/20230109/mtsd-1843628289.html
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ржд, нахабино, подольск
РЖД, Нахабино, Подольск
00:16 28.01.2023 (обновлено: 00:34 28.01.2023)
 
На центральном участке МЦД-2 изменится график движения поездов

График поездов на участке Каланчевская – Курский вокзал МЦД-2 изменится из-за работ

© РИА Новости / Алексей МайшевПоезд МЦД
Поезд МЦД - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Поезд МЦД. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. График поездов на участке Каланчевская – Курский вокзал вторых Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) изменяется в эти выходные из-за путевых работ, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Технологические "окна" необходимы для путевых работ из-за запуска МЦД-4. Они назначены в выходные дни - с 01.30 мск 28 января до 04.30 мск 30 января - когда пассажиропоток минимален, чтобы сохранить объемы движения в будни.
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Движение на участке Каланчевская – Курский вокзал будет организовано в реверсивном режиме по одному пути. При этом курсирование поездов МЦД-2 на участке временно приостановлено. Они и часть электричек Рижского, Курского направлений проследуют укороченным маршрутом: от Нахабина до станций Стрешнево, Дмитровская и Рижского вокзала; от Подольска до Курского вокзала. Для пригородных поездов дальних маршрутов сквозной проезд на участке Каланчевская – Курский вокзал сохранится.
Часть поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений будет выведена из расписания, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.
Компания просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.
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