https://ria.ru/20230128/morozy-1847888990.html

"Топливо замерзает, электроника отказывает": как выживают при минус 50

"Топливо замерзает, электроника отказывает": как выживают при минус 50 - РИА Новости, 28.01.2023

"Топливо замерзает, электроника отказывает": как выживают при минус 50

В Якутске аномальные морозы уже почти месяц — температура не поднимается выше минус 50. Потепления синоптики пока не ждут, но якутов это не смущает. О том, как... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T08:00

2023-01-28T08:00

2023-01-28T08:19

общество

жкх

батагай-алыта

якутск

оймякон

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ЯКУТСК, 28 янв — РИА Новости. В Якутске аномальные морозы уже почти месяц — температура не поднимается выше минус 50. Потепления синоптики пока не ждут, но якутов это не смущает. О том, как они живут в такие холода, — в репортаже РИА Новости."Ничего необычного""Не надо называть наши морозы аномальными. И раньше было примерно так же", — говорит житель Якутска Арылхан Байдын. По его словам, прошлой зимой температура опускалась до минус 44, позапрошлой — еще ниже."Вот если бы в январе в Якутске было плюс 30 — это было бы аномально", — смеется он.Местное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, впрочем, считает нынешнюю погоду нетипичной для региона. Вскоре после Нового года холодный фронт пришел на север республики, за пару недель достиг столицы. На город опустился густой морозный туман."Ничего не видно, как будто фильм в плохом качестве смотрим. До февраля он еще продержится, а потом выйдет солнце и станет хорошо. Минус 30 — это уже почти весна", — рассказывает Татьяна, переехавшая в Якутск несколько лет назад.Туман настолько плотный, что светофор различим лишь с нескольких метров. Водители движутся на малой скорости, очень аккуратно. Стараются друг друга пропускать."Любая машина может заглохнуть и перегородить перекресток", — отмечают местные.Вечные двигателиЖительница Якутска Диана подъезжает на автомобиле к продуктовому магазину, выбирается из салона и бежит внутрь. Двигатель не глушит. "Все так делают. Выключать нельзя: сразу замерзнет", — объясняет она.Так почти на всех парковках. Даже если водитель на целый день уходит на работу."Утром в гараже завелся и катаешься. Но на морозе все равно замерзает резина, колеса — будто квадратные", — жалуется один из горожан.Аренда гаража — до 20 тысяч рублей в месяц. Поэтому многие оставляют машины под "Наташами" — так называют портативные гаражи, которые делают в Бурятии. По сути, заворачивают в многослойный материал.Но при минус 50, даже если машина простоит под этим тентом всю ночь, наутро она вряд ли "оживет" при повороте ключа. Поэтому нужно ставить таймер, чтобы каждые три-четыре часа выходить, заводить и прогревать двигатель.А при 60 градусах не спасет и автоодеяло, рассказывает жительница поселка Батагай Верхоянского района Якутии Екатерина Ноговицына."Замерзает топливо, электроника отказывает. У нас "Наташи", как в Якутске, не спасают, так что держим в гараже", — добавляет она.Многие и вовсе не пользуются автомобилями до весны. Ездят на такси или общественном транспорте."Зимой машина в гараже. Быстрым шагом по утрам добираюсь из дома до ближайшей автобусной остановки за десять минут. Советую всем почаще передвигаться пешком, а если общественным транспортом, то обязательно пользуйтесь мобильным приложением "Умный транспорт", чтобы отслеживать автобусы на маршруте. Но мы любим нашу якутскую зиму", — признается Мария Васильева из Якутска."Тут не холоднее"Якутия считается самым холодным регионом планеты. Здесь зафиксировали абсолютный температурный минимум — минус 67,7 градуса. В Оймяконе — это на востоке республики.Верхоянск на севере тоже претендует на рекорды. Тут арктическая зона. Но по ощущениям, как ни парадоксально, здесь не так холодно, как в столице. Хотя бывает и минус 60."Дело в том, что в Якутске асфальт, каменные здания, сильный туман, выхлопы от множества машин. А у нас дома деревянные, нет асфальта, тумана, поэтому комфортнее. Летом же в Батагай-Алыте прохладно, почти не бывает жары", — объясняет Айсана Аммосова из поселка Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского национального улуса.В сильные морозы, правда, тяжело дышать — все ходят с плотно завернутыми вокруг головы шарфами. Зато именно в такую погоду можно полюбоваться северным сиянием."У нас оно переливается разными оттенками зеленого", — уточняет Айсана.Пуховик или шубаЧто в Арктике, что на "юге" на вопрос "Как одеваться?" отвечают примерно одинаково: "Очень, очень тепло". Спасают пуховик или шуба, шапка, шарф. И обязательно унты — сапоги из оленьей шкуры с войлоком внутри."Я всегда только в них. Ботинки, сапоги и угги не помогут в такой мороз", — говорит жительница Якутска Сардана.Если пешком, то, добавляет она, согреет шуба — из лисы, енота или соболя.В помещениях же, наоборот, очень жарко. Кондиционеры обычно ставят на 30 градусов, притом что двери обычно двойные или тройные и с обогревом."Особо не погреешься"У торговцев на рынке такой роскоши нет. Зимой здесь только самые опытные продавцы."Я четвертый год работаю на Крестьянском рынке в холода. С девяти утра до шести-семи вечера. Сейчас минус 50 градусов. Одет в валенки, двое штанов, ватники, термокуртку, обычную куртку и жилет. Заходим в здание греться, чай попить горячий. Но долго там не постоишь, потому что вспотеешь — и тогда на улице быстрее замерзнешь", — рассказывает продавец Борис.Каждый день сюда привозят рыбу со всей Якутии — из Тиксинского, Кобяйского, Усть-Алданского, Жиганского районов. Особенно горожане любят кобяйских карасей и чокурдахского чира.Приходят и туристы — фотографируют прилавки. Хотя на лютом морозе, да еще в туман, снимать непросто.Когда клиентов нет, продавцы достают из картонных коробок книги. Так переносить холод легче. А рынок открыт при любой погоде.

батагай-алыта

якутск

оймякон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, батагай-алыта, якутск, оймякон