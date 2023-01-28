https://ria.ru/20230128/morozov-1848129547.html

В Госдуме призвали увеличить "болезненность" ударов России

В Госдуме призвали увеличить "болезненность" ударов России - РИА Новости, 28.01.2023

В Госдуме призвали увеличить "болезненность" ударов России

"Болезненность" ударов России должна быть увеличена, а уничтожение "отдающих нацистам приказы" должно стать делом российских спецслужб, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T19:28

2023-01-28T19:28

2023-01-28T20:59

специальная военная операция на украине

в мире

олег морозов

госдума рф

новоайдар

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. "Болезненность" ударов России должна быть увеличена, а уничтожение "отдающих нацистам приказы" должно стать делом российских спецслужб, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя обстрел Киевом больницы в Новоайдаре. Украинские военные нанесли в субботу намеренный удар из РСЗО HIMARS по больнице в населенном пункте Новоайдар в ЛНР, заявили в субботу в Минобороны России. При этом Морозов добавил, что "уничтожение лиц, отдающих нацистам преступные приказы", включая высшее политическое руководство Украины, должно стать "важным делом наших спецслужб и наших высокоточных ударов".

https://ria.ru/20230127/oruzhie-1847817059.html

новоайдар

россия

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в мире, олег морозов, госдума рф, новоайдар, россия, вооруженные силы украины, украина