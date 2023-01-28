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В Госдуме призвали увеличить "болезненность" ударов России - РИА Новости, 28.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/morozov-1848129547.html
В Госдуме призвали увеличить "болезненность" ударов России
В Госдуме призвали увеличить "болезненность" ударов России - РИА Новости, 28.01.2023
В Госдуме призвали увеличить "болезненность" ударов России
"Болезненность" ударов России должна быть увеличена, а уничтожение "отдающих нацистам приказы" должно стать делом российских спецслужб, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T19:28
2023-01-28T20:59
специальная военная операция на украине
в мире
олег морозов
госдума рф
новоайдар
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. "Болезненность" ударов России должна быть увеличена, а уничтожение "отдающих нацистам приказы" должно стать делом российских спецслужб, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя обстрел Киевом больницы в Новоайдаре. Украинские военные нанесли в субботу намеренный удар из РСЗО HIMARS по больнице в населенном пункте Новоайдар в ЛНР, заявили в субботу в Минобороны России. При этом Морозов добавил, что "уничтожение лиц, отдающих нацистам преступные приказы", включая высшее политическое руководство Украины, должно стать "важным делом наших спецслужб и наших высокоточных ударов".
https://ria.ru/20230127/oruzhie-1847817059.html
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в мире, олег морозов, госдума рф, новоайдар, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олег Морозов, Госдума РФ, Новоайдар, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
19:28 28.01.2023 (обновлено: 20:59 28.01.2023)
 
В Госдуме призвали увеличить "болезненность" ударов России

Депутат Морозов призвал усилить болезненность ударов России после обстрела больницы в ЛНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России в Москве
Здание Государственной Думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. "Болезненность" ударов России должна быть увеличена, а уничтожение "отдающих нацистам приказы" должно стать делом российских спецслужб, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя обстрел Киевом больницы в Новоайдаре.
Украинские военные нанесли в субботу намеренный удар из РСЗО HIMARS по больнице в населенном пункте Новоайдар в ЛНР, заявили в субботу в Минобороны России.
"Ответ один и его разделяют все мои соотечественники! Болезненность наших ударов должна быть кратно увеличена", - заявил он.
При этом Морозов добавил, что "уничтожение лиц, отдающих нацистам преступные приказы", включая высшее политическое руководство Украины, должно стать "важным делом наших спецслужб и наших высокоточных ударов".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлег МорозовГосдума РФНовоайдарРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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