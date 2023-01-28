https://ria.ru/20230128/mina-1848103312.html
В Донецке ребенок подорвался на мине "Лепесток"
В Донецке ребенок подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 28.01.2023
В Донецке ребенок подорвался на мине "Лепесток"
Ребенок пострадал при подрыве противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T16:10
2023-01-28T16:10
2023-01-28T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
оон
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Ребенок пострадал при подрыве противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "В Кировском районе Донецка ребенок получил ранение на сброшенной украинскими боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230128/ukraina-1848042963.html
https://ria.ru/20230128/tanki-1848095687.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Донецке ребенок подорвался на мине "Лепесток"
В Кировском районе Донецка ребенок подорвался на мине "Лепесток"