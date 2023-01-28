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Российские войска сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР
Российские войска сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР - РИА Новости, 28.01.2023
Российские войска сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР
Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский военный самолет МиГ-29, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T14:41
2023-01-28T14:41
2023-01-28T14:41
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
донецкая народная республика
красноармейск
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский военный самолет МиГ-29, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Краснармейск Донецкой народной республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
красноармейск
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, донецкая народная республика, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России, Донецкая Народная Республика, Красноармейск
Российские войска сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР
Минобороны: российские войска сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР