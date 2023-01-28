https://ria.ru/20230128/mig-1848092726.html

Российские войска сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР

Российские войска сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР - РИА Новости, 28.01.2023

Российские войска сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР

Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский военный самолет МиГ-29, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T14:41

2023-01-28T14:41

2023-01-28T14:41

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

донецкая народная республика

красноармейск

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский военный самолет МиГ-29, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Краснармейск Донецкой народной республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красноармейск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, донецкая народная республика, красноармейск