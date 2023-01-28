https://ria.ru/20230128/medvedev-1848116723.html

Медведев назвал главу МИД ФРГ "полезной дурой"

Медведев назвал главу МИД ФРГ "полезной дурой" - РИА Новости, 28.01.2023

Медведев назвал главу МИД ФРГ "полезной дурой"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок "полезной дурой" после ее слов во время заседания ПАСЕ 24... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T17:54

2023-01-28T17:54

2023-01-28T17:54

в мире

россия

анналена бербок

парламентская ассамблея совета европы

германия

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок "полезной дурой" после ее слов во время заседания ПАСЕ 24 января о "войне против России". Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230128/tanki-1848075292.html

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в мире, россия, анналена бербок, парламентская ассамблея совета европы, германия, украина, дмитрий медведев