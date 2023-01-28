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Поставки техники не спасут Европу в случае третьей мировой, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2023
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Поставки техники не спасут Европу в случае третьей мировой, заявил Медведев
Поставки техники не спасут Европу в случае третьей мировой, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2023
Поставки техники не спасут Европу в случае третьей мировой, заявил Медведев
Поставки Киеву бронетехники и прочего оружия не предотвратят третью мировую войну, если до нее дойдет, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T15:15
2023-01-28T17:44
дмитрий медведев
украина
европа
политика
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Поставки Киеву бронетехники и прочего оружия не предотвратят третью мировую войну, если до нее дойдет, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Он отметил, что защита "никому не нужной" в Европе Украины не поможет "одряхлевшему Старому Свету" избежать расплаты. По словам Медведева, в случае, если третья мировая война произойдет, она, к сожалению, не будет вестись при помощи танков и истребителей. Он подчеркнул, что в такой ситуации весь мир обратится в "труху".Зампред Совбеза пояснил, что власти Великобритании, в частности, заявляют, что военную помощь Киеву страны НАТО должны предоставить "вот прямо сейчас". Зампред Совбеза также добавил, что "дуракам во властных структурах Европы" на фоне этой ситуации "несть числа".
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дмитрий медведев, украина, европа, политика
Дмитрий Медведев, Украина, Европа, Политика
15:15 28.01.2023 (обновлено: 17:44 28.01.2023)
 
Поставки техники не спасут Европу в случае третьей мировой, заявил Медведев

Медведев усомнился, что в третьей мировой войне понадобятся танки и истребители

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Поставки Киеву бронетехники и прочего оружия не предотвратят третью мировую войну, если до нее дойдет, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Он отметил, что защита "никому не нужной" в Европе Украины не поможет "одряхлевшему Старому Свету" избежать расплаты. По словам Медведева, в случае, если третья мировая война произойдет, она, к сожалению, не будет вестись при помощи танков и истребителей. Он подчеркнул, что в такой ситуации весь мир обратится в "труху".
Зампред Совбеза пояснил, что власти Великобритании, в частности, заявляют, что военную помощь Киеву страны НАТО должны предоставить "вот прямо сейчас".

"И истребители, и сотни танков, и дальнобойные ракетные системы. Типа только так можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну", — написал Медведев в Telegram-канале.

Зампред Совбеза также добавил, что "дуракам во властных структурах Европы" на фоне этой ситуации "несть числа".
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Вчера, 08:00
Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
 
Дмитрий МедведевУкраинаЕвропаПолитика
 
 
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