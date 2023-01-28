https://ria.ru/20230128/medvedev-1848095987.html

Поставки техники не спасут Европу в случае третьей мировой, заявил Медведев

Поставки техники не спасут Европу в случае третьей мировой, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2023

Поставки техники не спасут Европу в случае третьей мировой, заявил Медведев

Поставки Киеву бронетехники и прочего оружия не предотвратят третью мировую войну, если до нее дойдет, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T15:15

2023-01-28T15:15

2023-01-28T17:44

дмитрий медведев

украина

европа

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729305741_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_44571a83ce8dc5fc4d5ea6c64be7852a.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Поставки Киеву бронетехники и прочего оружия не предотвратят третью мировую войну, если до нее дойдет, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Он отметил, что защита "никому не нужной" в Европе Украины не поможет "одряхлевшему Старому Свету" избежать расплаты. По словам Медведева, в случае, если третья мировая война произойдет, она, к сожалению, не будет вестись при помощи танков и истребителей. Он подчеркнул, что в такой ситуации весь мир обратится в "труху".Зампред Совбеза пояснил, что власти Великобритании, в частности, заявляют, что военную помощь Киеву страны НАТО должны предоставить "вот прямо сейчас". Зампред Совбеза также добавил, что "дуракам во властных структурах Европы" на фоне этой ситуации "несть числа".

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, украина, европа, политика