15:15 28.01.2023 (обновлено: 17:44 28.01.2023)
Поставки техники не спасут Европу в случае третьей мировой, заявил Медведев
Медведев усомнился, что в третьей мировой войне понадобятся танки и истребители
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Поставки Киеву бронетехники и прочего оружия не предотвратят третью мировую войну, если до нее дойдет, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Он отметил, что защита "никому не нужной" в Европе Украины не поможет "одряхлевшему Старому Свету" избежать расплаты. По словам Медведева, в случае, если третья мировая война произойдет, она, к сожалению, не будет вестись при помощи танков и истребителей. Он подчеркнул, что в такой ситуации весь мир обратится в "труху".
Зампред Совбеза пояснил, что власти Великобритании, в частности, заявляют, что военную помощь Киеву страны НАТО должны предоставить "вот прямо сейчас".
"И истребители, и сотни танков, и дальнобойные ракетные системы. Типа только так можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну", — написал Медведев в Telegram-канале.
Зампред Совбеза также добавил, что "дуракам во властных структурах Европы" на фоне этой ситуации "несть числа".