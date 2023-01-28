https://ria.ru/20230128/makron-1848039639.html

Макрон выступил за продолжение диалога с Россией

Макрон выступил за продолжение диалога с Россией - РИА Новости, 28.01.2023

Макрон выступил за продолжение диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит "говорить с Россией". РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T00:51

2023-01-28T00:51

2023-01-28T01:36

франция

россия

в мире

украина

эммануэль макрон

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит "говорить с Россией". "Я продолжу говорить с Россией", - приводит агентство Франс Пресс слова Макрона в ходе приема в Елисейском дворце по случаю китайского Нового года. Он отметил, что все страны несут ответственность за мировой порядок и должны способствовать его поддержанию. Ранее Макрон в интервью изданию Pais заявил, что Франция, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины, выступает за сохранение диалога с Россией, который Западу следует вести, избегая даже словесной эскалации. Он также посетовал, что "в последние недели" переговоров не происходило. В начале января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин и Макрон поддерживают контакты, "сейчас пауза есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия".

https://ria.ru/20230126/ukraina-1847597677.html

https://ria.ru/20230119/zelenskiy-1845997132.html

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франция, россия, в мире, украина, эммануэль макрон, дмитрий песков