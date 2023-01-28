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Макрон выступил за продолжение диалога с Россией - РИА Новости, 28.01.2023
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Макрон выступил за продолжение диалога с Россией
Макрон выступил за продолжение диалога с Россией - РИА Новости, 28.01.2023
Макрон выступил за продолжение диалога с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит "говорить с Россией". РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T00:51
2023-01-28T01:36
франция
россия
в мире
украина
эммануэль макрон
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит "говорить с Россией". "Я продолжу говорить с Россией", - приводит агентство Франс Пресс слова Макрона в ходе приема в Елисейском дворце по случаю китайского Нового года. Он отметил, что все страны несут ответственность за мировой порядок и должны способствовать его поддержанию. Ранее Макрон в интервью изданию Pais заявил, что Франция, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины, выступает за сохранение диалога с Россией, который Западу следует вести, избегая даже словесной эскалации. Он также посетовал, что "в последние недели" переговоров не происходило. В начале января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин и Макрон поддерживают контакты, "сейчас пауза есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия".
https://ria.ru/20230126/ukraina-1847597677.html
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франция, россия, в мире, украина, эммануэль макрон, дмитрий песков
Франция, Россия, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
00:51 28.01.2023 (обновлено: 01:36 28.01.2023)
 
Макрон выступил за продолжение диалога с Россией

Президент Франции Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит "говорить с Россией".
"Я продолжу говорить с Россией", - приводит агентство Франс Пресс слова Макрона в ходе приема в Елисейском дворце по случаю китайского Нового года.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 14:47
Премьер Нидерландов обсудит с Макроном Украину
Он отметил, что все страны несут ответственность за мировой порядок и должны способствовать его поддержанию.
Ранее Макрон в интервью изданию Pais заявил, что Франция, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины, выступает за сохранение диалога с Россией, который Западу следует вести, избегая даже словесной эскалации. Он также посетовал, что "в последние недели" переговоров не происходило.
В начале января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин и Макрон поддерживают контакты, "сейчас пауза есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия".
Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 15:38
Во Франции резко ответили на заявление Зеленского о России в Давосе
 
ФранцияРоссияВ миреУкраинаЭммануэль МакронДмитрий Песков
 
 
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